Biểu tình ở nhiều thành phố Mỹ sau vụ đặc vụ ICE bắn chết người

Các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố ở Mỹ để phản đối việc đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis trong chiến dịch truy quét nhập cư.

Hàng trăm người ngày 7/1 đổ xuống đường biểu tình tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, sau vụ Renee Nicole Good, một phụ nữ 37 tuổi, bị đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết trên đường Portland.

Video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người tuần hành trên đường phố, ném tuyết, buộc các đặc vụ ICE phải rời khỏi các điểm tập trung. Một số người hô khẩu hiệu yêu cầu bắt đặc vụ ICE đã bắn chết Good. Người dân địa phương cũng tổ chức một buổi tưởng niệm người phụ nữ này.

Biểu tình bùng phát khắp nước Mỹ sau vụ ICE bắn chết người Người biểu tình Minneapolis ném tuyết vào lực lượng ICE. Video: FOX News

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tuyên bố đặc vụ ICE nổ súng bắn Good là để tự vệ do người phụ nữ này "tìm cách lao xe vào các sĩ quan liên bang" và có hành động "khủng bố".

Tuy nhiên, giới chức bang Minnesota bày tỏ hoài nghi sau khi video ghi lại sự việc lan truyền, cho thấy các đặc vụ chặn xe của Good trên đường. Trong khi Good đánh lái rời đi, đặc vụ phía trước xe rút súng, bắn nhiều phát vào tài xế ở cự ly gần, khiến cô thiệt mạng tại chỗ.

Đặc vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota Đặc vụ ICE bắn Renee Nicole Good tại phía nam Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Maxnesteras

Video về vụ nổ súng đã khiến dư luận ở nhiều thành phố khác của Mỹ rúng động. Tại bang California, đám đông tụ tập biểu tình bên ngoài tòa nhà ICE ở trung tâm San Francisco, hô khẩu hiệu, giơ biểu ngữ phản đối. "Đây là một tội ác khủng khiếp", một người đàn ông từ Oakland nói.

Tại bang Massachusetts, người biểu tình đã tụ tập tại Boston Common, công viên lâu đời nhất Mỹ tại thành phố Boston. Họ bày tỏ nỗi sốc và phẫn nộ, một số cho biết vụ nổ súng gợi đến cái chết của George Floyd ở Minneapolis gần 6 năm trước. Giới chức Massachusetts dự kiến ghi nhận thêm nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp bang trong những ngày tới.

Tại bang Florida, đám đông tụ tập tại trung tâm thành phố Miami, kêu gọi trách nhiệm giải trình và công lý. "Phản ứng tự nhiên của con người trước việc một người bị sát hại là vậy", người biểu tình Martin Vidal nói.

Đám đông giơ khẩu hiệu đòi công lý cho Good ở Chicago, bang Illinois, ngày 7/1. Ảnh: Reuters

Các thành phố lớn khác như Portland, bang Oregon, Columbus, bang Ohio, Milwaukee, bang Wisconsin, cùng Chicago, New York, Seattle và Washington, cũng ghi nhận các cuộc biểu tình phản đối vụ nổ súng.

Sự việc đánh dấu mức độ leo thang nghiêm trọng trong chuỗi các chiến dịch truy quét người nhập cư ở những thành phố lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo AP, Good là người thứ 5 thiệt mạng liên quan đến các chiến dịch truy quét nhập cư do các đặc vụ liên bang tiến hành.

Người biểu tình ở New York sau vụ đặc vụ ICE bắn chết Renee Nicole Good hôm 7/1/2026. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo NBC News, AP, CNN)