Biểu tình nhiều nơi ở Mỹ phản đối cuộc tập kích Iran

Các cuộc biểu tình bùng phát ở thủ đô Washington và nhiều thành phố ở Mỹ để phản đối cuộc tấn công vào Iran.

Sau khi nghe tin Mỹ cùng Israel tiến hành chiến dịch tập kích vào Iran, hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei sáng 28/2, các nhà hoạt động phản chiến đã tập trung tại nhiều nơi trên nước Mỹ, trong đó có khu vực bên ngoài Nhà Trắng và Quảng trường Thời đại ở New York, để bày tỏ phản đối hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

"Chiến dịch này chưa được quốc hội phê chuẩn, nên nó chỉ là hành động cá nhân của Tổng thống Donald Trump. Ông ấy thật thiếu kiên nhẫn, tấn công Iran và chẳng vì lý do gì", Sue Johnson, một người biểu tình, nói.

Một số cuộc biểu tình được tài trợ bởi liên minh các nhóm cánh tả, trong đó có Hội đồng Quốc gia Người Mỹ gốc Iran, Phong trào Thanh niên Palestine, CodePink, Liên minh Người da màu vì Hòa bình...

Các cuộc biểu tình diễn ra ngày 28/2 ở Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami và Minneapolis. Những sự kiện khác được tổ chức ngày 1/3 tại Albany, New York; Ellensburg, Virginia; Chattanooga, Tennessee; Decorah, Iowa; Gainesville, Florida và Springfield, Missouri.

Ermiya Fanaeian, người gốc Iran sống ở Mỹ từ khi mới một tuổi, nhưng vẫn còn người thân ở quê nhà. Khi thông tin Iran bị tấn công bùng nổ ngày 28/2, cô bắt đầu lo lắng cho người thân đang sống ở Iran và quyết định hành động.

"Vụ tấn công ảnh hưởng trực tiếp đến tôi", Fanaeian, nghiên cứu sinh tiến sĩ 25 tuổi ngành khoa học chính trị tại Đại học Howard, nói. "Tôi hiểu rằng người dân Iran là những người sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất".

Biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran tại khu vực gần Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 28/2. Ảnh: AFP

Fanaeian nằm trong số hàng trăm người biểu tình tập trung gần Nhà Trắng và các địa điểm khác ở thủ đô Washington chiều 28/2 để phản đối chiến dịch tấn công nhắm vào chính phủ Iran.

Người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản chiến cùng biểu ngữ "Không ném bom Iran", "Nước Mỹ không được gây thêm cuộc chiến nào ở Trung Đông".

Fanaeian đã kết nối với các lãnh đạo nhóm khác để tổ chức biểu tình gần Nhà Trắng, trước khi tuần hành qua thành phố.

"Không thù hận, không sợ hãi, người Iran được chào đón ở đây", nhiều người trong đám đông hô vang. "Hãy chấm dứt chiến tranh, hãy chấm dứt bom đạn", những người khác đồng thanh nói.

Người đàn ông cầm biểu ngữ đề chữ "Hãy ngăn ông Trump" tại khu vực gần Nhà Trắng ngày 28/2. Ảnh: AFP

"Người Mỹ đã nói không muốn có chiến tranh", Mimi Ziad, 27 tuổi, thành viên Phong trào Thanh niên Palestine, phát biểu từ thùng xe bán tải. Ziad và những người biểu tình khác so sánh vụ tấn công Iran với các vụ can thiệp quân sự của Mỹ vào những cuộc xung đột khác trong vài năm gần đây.

Khi người ngày càng đông và bắt đầu tuần hành, nhân viên Mật vụ và cảnh sát Washington có mặt để giám sát an ninh, đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn người.

Cảnh sát Washington cho biết họ sẵn sàng tăng cường hiện diện nếu cần thiết và đang phối hợp với những địa phương khác. Cảnh sát giao thông đường sắt sẽ tăng cường tuần tra tại các ga tàu điện ngầm ở thủ đô.

Cuộc biểu tình chiều 28/2 thu hút nhiều tầng lớp, trong đó có cả trẻ em đi cùng cha mẹ. Người qua đường quan sát đám đông, có người đứng từ khách sạn Hay-Adams gần đó nhìn xuống.

Michael Mendelson, người sáng lập ban nhạc đường phố DC Activist Street Band, cùng với những người chơi saxophone, trống và kèn clarinet, đã tham gia đoàn biểu tình.

"Chúng tôi đến đây để mang lại niềm vui cho đoàn biểu tình", Mendelson, người chơi kèn trombone, nói. "Để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe".

Từ Nhà Trắng, khoảng 200 người đã diễu hành qua trung tâm thành phố, đi ngang qua cơ quan Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động Mỹ và Đại hội các Tổ chức Công nghiệp và Phòng trưng bày Renwick.

Một số cuộc biểu tình khác cũng diễn ra trong thành phố, bao gồm cả cuộc Tuần hành vì Dân chủ, nơi Amy Trimble bắt đầu trước khi tham gia cuộc biểu tình phản đối tấn công Iran.

"Ông ấy tự xưng là Tổng thống yêu hòa bình, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại", Trimble, 55 tuổi, sống ở San Diego, nói.

Đám đông giơ khẩu hiệu phản đối chiến tranh và chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Ảnh: AP

Đám đông tuần hành đến trước trụ sở Bộ Ngoại giao lúc 16h hơn, tiếng hô phản chiến liên tiếp vang lên. Hayedeh Seddiqi, 33 tuổi, vẫy cờ Iran nói: "Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Iran không muốn chiến tranh".

Tại thành phố New York, nơi hàng trăm người tuần hành qua khu Manhattan, các nhà tổ chức cho hay cuộc biểu tình này là khởi đầu cho phong trào phản đối tấn công Iran.

"Tôi vô cùng lo lắng khi nghĩ đến việc chúng ta lại lao vào một cuộc chiến khác", Aisha Jukaku, 41 tuổi, người Mỹ gốc Ấn Độ theo đạo Hồi, nói.

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)