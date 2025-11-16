Biểu tình lớn tại Mexico sau vụ thị trưởng bị bắn chết

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình trên khắp Mexico nhằm phản đối tình trạng bạo lực gia tăng sau vụ một thị trưởng bị bắn chết.

Một nhóm người đội mũ trùm đầu hôm 15/11 phá hàng rào xung quanh Điện Quốc gia, dinh thự của Tổng thống Mexico ở thủ đô Mexico City, dẫn đến đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Lực lượng này sau đó bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Pablo Vazquez, lãnh đạo an ninh tại Mexico City, cho biết 100 cảnh sát đã bị thương, trong đó 40 người phải nhập viện điều trị. Khoảng 20 dân thường cũng bị thương. Ông thêm rằng gần 20 người đã bị bắt và 20 trường hợp khác bị xử lý hành chính.

Tuần hành cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác trên khắp Mexico, trong đó có bang miền tây Michoacan, nơi người dân đang phẫn nộ sau vụ Thị trưởng Uruapan Carlos Manzo bị ám sát khi tham dự lễ hội hôm 1/11.

Người biểu tình tìm cách phá hàng rào an ninh quanh nơi của Tổng thống Sheinbaum ở Mexico City hôm 15/11. Ảnh: AFP

Một số người biểu tình tại Mexico City hướng sự tức giận vào đảng Morena của Tổng thống Claudia Sheinbaum và kêu gọi họ từ bỏ quyền lực. Số khác đề nghị chính phủ tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực và tội phạm, cáo buộc chính quyền của bà Sheinbaum đã "gián tiếp sát hại" ông Manzo.

Làn sóng biểu tình diễn ra sau lời kêu gọi của một nhóm tự xưng là "đại diện cho thế hệ trẻ Mexico", khẳng định họ không theo đảng phái nào và đã quá chán ngán tình trạng bạo lực, tham nhũng và lạm quyền ở đất nước.

Dù vậy, chính phủ Tổng thống Sheinbaum bày tỏ hoài nghi về động cơ của phong trào biểu tình, cho rằng nguyên nhân phần lớn là do các đối thủ chính trị cánh hữu kích động, cũng như được thúc đẩy bởi những tài khoản ảo trên mạng xã hội.

Tổng thống Sheinbaum, người nắm quyền từ tháng 10/2024, vẫn duy trì mức ủng hộ trên 70% trong năm đầu tiên giữ chức vụ. Dù vậy, bà đang đối mặt nhiều chỉ trích về chính sách an ninh sau loạt vụ ám sát gây chấn động, trong đó có vụ Thị trưởng Uruapan bị bắn chết.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại cuộc họp báo ở Mexico City hôm 7/11. Ảnh: AFP

Khi còn sống, ông Manzo muốn chấm dứt nạn tống tiền hoành hành tại thành phố bằng "cuộc chiến tổng lực", dù các băng đảng mà ông đối đầu đều áp đảo về hỏa lực.

Bà Sheinbaum không đồng tình với chính sách này, mà chọn sử dụng tin tình báo và điều tra để nhắm mục tiêu chính xác hơn vào các băng đảng, tăng cường lực lượng vệ binh quốc gia, đồng thời giải quyết các nguyên nhân xã hội dẫn đến tội phạm. Tổng thống Mexico hy vọng sẽ tránh gây ra thương vong hàng loạt như khi tiến hành "cuộc chiến tổng lực".

Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy các băng đảng không lo sợ. Những tháng gần đây, chúng còn gây ra nhiều vụ giết người công khai, thể hiện sẵn sàng đối đầu giới chức Mexico.

Bà Sheinbaum ngày 3/11 lên án vụ sát hại ông Manzo, nhưng từ chối thay đổi chính sách.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)