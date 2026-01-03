Biểu tình lan rộng ở Iran, ít nhất 10 người chết

Biểu tình lan rộng ra hơn 20 thành phố Iran, khiến ít nhất 10 người chết, trong đó có một thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Giới chức Iran ngày 3/1 thông báo các cuộc biểu tình ở nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với khoảng 25 thành phố ghi nhận các cuộc tuần hành ở nhiều quy mô, theo thống kê của AFP.

Video trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy rừng rực trên đường phố Qom trong đêm. Giới chức an ninh cho biết một người đàn ông mang theo lựu đạn định thực hiện vụ tấn công ở thành phố này, nhưng lựu đạn phát nổ khiến ông ta thiệt mạng.

Tại Darehshahr, phía tây Tehran, khoảng 300 người đã chặn đường, ném bom xăng và mang theo súng AK hôm 2/1. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay một thành viên lực lượng Basij của họ thiệt mạng khi đối đầu với những "phần tử bạo loạn có vũ trang", nâng tổng số người chết trong các cuộc biểu tình lên 10.

Biểu tình lan rộng ở Iran, một nhân viên an ninh bị bắn chết Người biểu tình phóng hỏa đồn cảnh sát tại thành phố Azna, tỉnh Lorestan, Iran, ngày 2/1. Video: X/Visegrád 24

Biểu tình bùng phát ở Iran từ ngày 28/12/2025 với sự tham gia của tầng lớp tiểu thương, nhằm phản đối tình trạng khó khăn về kinh tế và đồng nội tệ biến động mạnh. Đồng rial của Iran đã bị mất giá so với USD và các ngoại tệ khác trên thế giới, khiến giá nhập khẩu hàng hóa tăng vọt.

Sóng biểu tình lan rộng sang các thành phố ở miền tây và tây nam Iran, nơi ghi nhận các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình.

Chính quyền Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết muốn đàm phán với người biểu tình, nhưng ông Pezeshkian thừa nhận không thể giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Biểu tình lan rộng ở Iran, một nhân viên an ninh bị bắn chết Người biểu tình ở Ahvaz, tây nam Iran, bắn chỉ thiên để phản đối chính quyền, ngày 2/1. Video: X/Babak Taghvaee

Tehran đang đối mặt nhiều khó khăn để vực dậy nền kinh tế kể từ sau cuộc chiến hồi tháng 6/2025 với Israel. Iran đã ngừng làm giàu uranium, phát tín hiệu với phương Tây rằng họ sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân để được nới lỏng lệnh trừng phạt.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)