Biểu tình đòi 'quyền hít thở' tại thủ đô Ấn Độ

Hàng trăm người biểu tình ở New Delhi yêu cầu chính phủ hành động khi chỉ số ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở New Delhi trong tháng 10 có mức trung bình là 232, mức cao nhất cùng kỳ trong ba năm. Sang tháng 11, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi. Dữ liệu từ Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ cho thấy AQI tại thủ đô lúc 7h ngày 9/11 là 391, nằm trong nhóm "nguy hiểm" đối với sức khỏe con người theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại đài tưởng niệm chiến tranh Cổng Ấn Độ ở New Delhi ngày 9/11 để phản đối tình trạng ô nhiễm kéo dài. Trẻ em đi theo cha mẹ và các nhà hoạt động môi trường, đeo khẩu trang, mang theo biểu ngữ: "Chúng tôi cần không khí sạch ngay lập tức", "Tôi có mặt ở đây vì thế hệ con cháu tương lai. Con cháu chúng ta xứng đáng được hưởng một tương lai an toàn, mạnh khỏe".

Người biểu tình tập trung tại Cổng Ấn Độ ngày 9/11. Ảnh: AFP

New Delhi, nơi có 30 triệu người sinh sống, liên tục nằm trong danh sách những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Khi mùa đông đến, nhiệt độ lạnh giữ các chất ô nhiễm ở gần mặt đất, kết hợp cùng khí thải từ giao thông, công nghiệp và đốt rơm rạ, đẩy chỉ số ô nhiễm lên cao.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 (hạt bụi có kích thước bằng 1/30 sợi tóc có thể xâm nhập vào máu và gây ung thư) thường xuyên tăng lên mức gấp 60 lần so với khuyến cáo của WHO.

"Hôm nay tôi đến đây với tư cách người mẹ. Tôi không muốn trở thành người tị nạn khí hậu", Namrata Yadav, người tham gia biểu tình cùng con trai, nói.

Tại địa điểm biểu tình, chỉ số PM2.5 vượt mức khuyến nghị của WHO 13 lần.

Tanvi Kusum, người làm nghề luật sư, phàn nàn rằng tình trạng ô nhiễm diễn ra năm này qua năm khác mà không có giải pháp. "Chúng ta phải gây áp lực để chính phủ giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc", anh nói.

Các biện pháp giải quyết khủng hoảng ô nhiễm của chính quyền New Delhi không đủ hiệu quả, dù đã hạn chế xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, dùng xe phun sương để hạn chế bụi bay lơ lửng trong không khí.

"Ô nhiễm đang làm giảm tuổi thọ của chúng tôi", một phụ nữ trẻ bày tỏ.

Xe phun sương chống khói bụi ở New Delhi ngày 5/11. Ảnh: AFP

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm ngoái, ước tính có 3,8 triệu ca tử vong ở Ấn Độ từ năm 2009 tới 2019 do ô nhiễm không khí.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo ô nhiễm không khí làm tăng đáng kể nguy cơ trẻ em mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Khi màn đêm buông xuống trên bầu trời đầy khói mù, người biểu tình đổ về Cổng Ấn Độ đông hơn cho tới khi cảnh sát can thiệp, tịch thu các biểu ngữ với lý do không có giấy phép biểu tình hợp lệ. Một trong số những biểu ngữ bị tịch thu đề chữ: "Tôi nhớ cảm giác được hít thở".

Hồng Hạnh (Theo Al Jazeera)