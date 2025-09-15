Biểu tình cực hữu ở Anh biến thành đụng độ

Nhiều người biểu tình cực hữu quá khích sau đó xông về phía các sĩ quan, ném chai lọ và đánh đấm họ.

Cảnh sát London cho biết các sĩ quan đã phải đối mặt với "bạo lực không thể chấp nhận" từ đám đông biểu tình, khiến 26 nhân viên công vụ bị thương, trong đó 4 sĩ quan bị thương nặng như gãy răng, gãy mũi, chấn thương đầu và chấn động não.

"Nhiều người đến để thực hiện quyền biểu tình hợp pháp của mình, nhưng cũng có nhiều người đến với ý định bạo lực", quan chức cảnh sát Matt Twist nói.