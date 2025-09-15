Thứ hai, 15/9/2025
Thứ hai, 15/9/2025, 11:30 (GMT+7)

Biểu tình cực hữu ở Anh biến thành đụng độ

150.000 người tham gia cuộc biểu tình cực hữu ở Anh, trong đó nhiều kẻ quá khích đụng độ với cảnh sát, khiến 26 sĩ quan bị thương.

Khoảng 150.000 người cuối tuần trước tham gia cuộc biểu tình do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức ở London, chủ yếu tập trung vào yêu cầu siết kiểm soát nhập cư, bảo vệ tự do ngôn luận.

Giới chức Anh cho biết đây là một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất từ trước tới nay ở nước này. Đây cũng là một trong những sự kiện thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc lớn nhất trong vài thập kỷ qua tại Anh.

Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, 42 tuổi, gọi cuộc biểu tình là "lễ hội tự do ngôn luận". Nhà hoạt động này có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội, sau nhiều năm dẫn dắt các hoạt động chống Hồi giáo, chống nhập cư.

"Hàng triệu người yêu nước đã tập hợp lại thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước chưa từng thấy", Robinson viết trên mạng xã hội X, kèm theo ảnh đám đông biểu tình.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk cũng phát biểu trực tuyến trước người biểu tình, kêu gọi "giải tán quốc hội" và "thay đổi chính phủ" Anh.

Nhóm người quá khích leo lên bức tượng Nữ hoàng Boudica, gần tòa nhà quốc hội Anh.

Cảnh sát ước tính khoảng 110.000-150.000 người tham gia cuộc biểu tình, vượt đáng kể con số dự tính của ban tổ chức.

Ritchie, 28 tuổi, cho biết lý do tham gia cuộc biểu tình là vì cảm thấy lo ngại về vấn đề nhập cư. Ritchie nói rằng nước Anh đang chứng kiến "cuộc xâm lược" của những người đến xin tị nạn hàng năm.

"Chúng tôi muốn nước Anh thực thụ quay trở lại. Chúng tôi muốn khôi phục quyền tự do ngôn luận. Họ cần phải ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này", người biểu tình Sandra Mitchell nói.

Nhóm "Stand Up To Racism" (Đứng lên chống phân biệt chủng tộc) cũng tổ chức một cuộc tuần hành phản đối phe cực hữu tại London, với khoảng 5.000 người tham gia, cách nơi đám đông cực hữu biểu tình khoảng 1,6 km.

Lực lượng cảnh sát London dàn hàng ngăn hai đoàn người biểu tình.

Cảnh sát London phải triển khai hơn 1.000 nhân viên, huy động thêm 500 sĩ quan từ các khu vực gần đó, để ngăn ngừa bạo lực.

Cảnh sát cưỡi ngựa, sử dụng mũ bảo hộ và khiên chống bạo động để tách rời hai phe biểu tình.

Nhiều người biểu tình cực hữu quá khích sau đó xông về phía các sĩ quan, ném chai lọ và đánh đấm họ.

Cảnh sát London cho biết các sĩ quan đã phải đối mặt với "bạo lực không thể chấp nhận" từ đám đông biểu tình, khiến 26 nhân viên công vụ bị thương, trong đó 4 sĩ quan bị thương nặng như gãy răng, gãy mũi, chấn thương đầu và chấn động não.

"Nhiều người đến để thực hiện quyền biểu tình hợp pháp của mình, nhưng cũng có nhiều người đến với ý định bạo lực", quan chức cảnh sát Matt Twist nói.

"Nhiều người đối đầu với cảnh sát, có hành vi bạo lực cả thể chất lẫn tinh thần. Họ cũng cố tình phá vỡ hàng rào an ninh vốn được lập ra để đảm bảo an toàn cho mọi người", ông Twist nói thêm.

Cảnh sát London cho biết ít nhất 24 người biểu tình đã bị bắt vì hành vi bạo lực và đây chỉ là "bước khởi đầu".

"Chúng tôi đang xác định những người có liên quan tới bạo loạn. Họ có thể phải đối mặt với các biện pháp mạnh tay hơn trong những ngày tới", quan chức cảnh sát thủ đô tuyên bố.

Một người bị thương trong cuộc biểu tình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói người dân có quyền biểu tình ôn hòa, nhưng ông lên án các hành vi bạo lực, đồng thời nhấn mạnh nước Anh được xây dựng trên nền tảng khoan dung và đa dạng.

Nhập cư trở thành vấn đề nổi cộm của chính trường Anh, khi nước này đối mặt với lượng đơn xin tị nạn cao kỷ lục. Trong năm nay, hơn 28.000 người đã vượt biên bất hợp pháp vào Anh trên những chiếc xuồng nhỏ qua eo biển Manche.

Ảnh: AP, AFP

