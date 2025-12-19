Biểu tình bùng phát tại Bangladesh sau cái chết của lãnh đạo thanh niên

Biểu tình bạo lực bùng phát ở thủ đô Dhaka và một số thành phố khác của Bangladesh, sau khi một lãnh đạo thanh niên qua đời vì bị ám sát.

Hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở thủ đô Dhaka vào rạng sáng nay, sau khi hay tin Sharif Osman Hadi, một trong những lãnh đạo của cuộc biểu tình lật đổ chính phủ của thủ tướng Sheikh Hasina năm 2024, qua đời tại bệnh viện ở Singapore ngày 18/12.

Hadi, 32 tuổi, đã bị những tay súng bịt mặt bắn trọng thương ngày 12/12 khi rời khỏi một nhà thờ Hồi giáo ở Dhaka. Lãnh đạo thanh niên này đang tranh cử một ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 2/2026.

Người biểu tình đốt lửa, chặn đường ở Dhaka vào rạng sáng nay. Ảnh: AFP

Người biểu tình ở Dhaka yêu cầu giới chức bắt những kẻ đã ám sát ông Hadi. Một số tòa nhà, trong đó có trụ sở hai tờ báo hàng đầu Bangladesh là Daily Star và Prothom Alo đã bị phóng hỏa. "Chúng tôi trú ẩn phía sau tòa nhà, và có thể nghe thấy đám đông hô khẩu hiệu", một phóng viên của báo Daily Star cho biết.

Nhà của phó đại sứ Ấn Độ tại Bangladesh cũng bị hàng trăm người biểu tình bao vây. Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay giải tán đám đông tại đây.

Quân đội Bangladesh giữ vị trí trong cuộc biểu tình ở Dhaka vào sáng nay. Ảnh: AFP

Bạo lực cũng bùng phát ở một số thành phố khác, trong đó có Chattogram. Những người biểu tình đã chặn một tuyến cao tốc quan trọng từ thủ đô và tấn công nhà riêng của một cựu bộ trưởng ở thành phố phía đông nam này. Trung tâm văn hóa Bengal Chhayanaut cũng bị tấn công.

Cảnh sát Bangladesh đang truy tìm hai nghi phạm ám sát ông Hadi, và treo thưởng 42.000 USD cho thông tin dẫn đến việc bắt các nghi phạm.

Đức Trung (Theo Guardian, India Times, AFP)