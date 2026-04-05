Biểu dương tài xế dừng xe giữa quốc lộ cứu bé gái

TP HuếTrạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc biểu dương tài xế Lý Văn Tố vì dừng xe giữa Quốc lộ 1A, bế bé gái 2 tuổi đang băng qua đường vào vị trí an toàn.

Ngày 5/4, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc cho biết đã liên hệ biểu dương tài xế Lý Văn Tố, 31 tuổi, trú Đà Nẵng, sau khi video ghi lại hành động cứu bé gái lan truyền trên mạng xã hội. Đơn vị cũng thông tin tài xế không bị xử phạt nguội do dừng xe trong tình huống khẩn cấp để cứu người.

Khoảnh khắc tài xế Tố dừng xe giữa đường cứu bé gái băng qua đường. Video: Camera hành trình

Khoảng 15h35 ngày 4/4, khi lái ôtô trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Huế vào Đà Nẵng, đến khu vực xã Phú Lộc, tài xế Tố phát hiện bé gái khoảng 2 tuổi đang chập chững băng qua đường. Anh giảm tốc, liên tục bấm còi để cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Khi bé đi qua khe hở dải phân cách, tài xế lập tức dừng xe, nhảy qua lan can giữa đường, bế bé sang phía an toàn rồi giao lại cho mẹ.

Đoạn quốc lộ nơi xảy ra sự việc có 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép 90 km/h.

Võ Thạnh