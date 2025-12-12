Tôi bệnh hiểm nghèo, vợ vẫn tiếp tục ngoại tình

Tôi muốn ly hôn nhưng vợ không chịu vì công việc, định kiến xã hội (chồng bệnh nặng), sợ bị coi khinh, sợ con biết điều mình đã làm.

Cách đây 3 năm, tôi bị phát hiện phổi giai đoạn 4 hoặc 4a. Vì sức khỏe không đáp ứng được trong công việc nên tôi đã xin nghỉ để làm việc khác nhàn hơn. Năm 2025, sáp nhập tỉnh và vợ tôi chuyển công tác xa nhà, nếu có ở nhà cũng làm việc qua zalo và mạng xã hội. Vì cần xài laptop nên vợ lấy máy tôi để sử dụng, đăng nhập vào zalo. Tôi vào đọc tin nhắn, thấy vợ và một người đàn ông (có lẽ học cùng lớp gì đó) làm việc cách nhau khoảng 200 m. Họ nhắn tin với nhau và gọi nhau là chồng yêu, vợ yêu, gửi nhau những hình ảnh làm việc thường ngày.

Tôi đem chuyện này hỏi lại và vợ đã thừa nhận họ qua lại với nhau. Cô ấy cho tôi một số điện thoại và thông tin không đúng, tôi điện thoại hỏi người đó nhưng họ coi tôi như thằng đần. Mà tôi đần thật, họ vẫn qua lại sau khi bị tôi phát hiện. Tôi giờ như dầu cạn, đèn tắt, muốn ly hôn để được yên ổn thời gian cuối đời. Vợ vì công việc, định kiến xã hội (chồng bệnh nặng) nên nhất quyết không đồng ý vì sợ bị coi khinh, sợ con biết điều mình đã làm.

Mong các bạn góp ý giúp tôi vì những điều sau: Tôi không thể tha thứ được và có thể gửi các chứng cứ này đến người quản lý của vợ được không? Hay tôi chấp nhận việc vợ phản bội để sống nốt quãng đời còn lại, tất nhiên tôi sẽ ly hôn vì không thể chấp nhận người phụ nữ như vậy. Mong được các bạn chia sẻ với tôi, chân thành cảm ơn.

Thanh Tùng