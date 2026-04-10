Biệt thự vườn 1.200 m2 ở Thanh Hóa xây quanh giếng nước cũ

Biệt thự tại Thanh Hóa có diện tích 1.200 m2 được thiết kế theo phong cách biệt thự vườn. Gia chủ, sau nhiều năm làm việc tại đô thị, trở về quê hương với mong muốn xây một ngôi nhà có thể giữ lại chiếc giếng nước cũ của gia đình. Mong muốn này trở thành điểm xuất phát của toàn bộ ý tưởng thiết kế.
Đội ngũ thiết kế đặt giếng nước tại sân trong - trung tâm của ngôi nhà.
Từ đây, các khối phòng triển khai theo hình chữ U, quay mặt vào lõi chung, đồng thời mở toàn bộ tầm nhìn về phía vườn. Hồ bơi được bố trí dọc theo một cạnh của chữ U, nối liền không gian trong và ngoài.
Hai bức tường đá lớn là yếu tố tạo hình nổi bật nhất của công trình. Chúng vừa đóng vai trò dẫn lối vào nhà, vừa tạo vùng đệm bảo vệ riêng tư và vi khí hậu cho sân trong. Vật liệu đá tự nhiên màu vàng nhạt được ghép thủ công theo kiểu mosaic không đều, tạo bề mặt có chiều sâu.
Công trình áp dụng các giải pháp thiết kế thụ động phù hợp với khí hậu miền Trung. Sân trong kết hợp hồ nước tạo hiệu ứng làm mát bay hơi. Hiên rộng và mái đua lớn che nắng chiều, chắn mưa hắt. Hệ cửa mở hai hướng đối diện đảm bảo thông gió chéo.
Tường đá dày hoạt động như khối tích nhiệt, hấp thụ bức xạ ban ngày và giải phóng từ từ vào ban đêm.
Lối đi giữa các khu vực được lát đá xen cỏ và sỏi cuội, vừa kết nối liên tục các không gian vừa hạn chế bề mặt hấp thụ nhiệt. Việc dải sỏi quanh chân tường đá giúp xử lý thoát nước nhanh, đồng thời giảm bắn bẩn lên mặt đá khi mưa.
Hệ đèn LED thấp tạo lối dẫn hướng ban đêm mà không gây chói sáng ra khu vực ngủ.
Công trình kết hợp hài hòa vật liệu địa phương (đá tự nhiên, gỗ, gạch nung) với vật liệu hiện đại (kính, nhôm). Nội thất bên trong được lựa chọn theo hướng tối giản, sàn lát liên tục từ trong ra hiên, cao độ thay đổi nhẹ để phân định ranh giới.
Gỗ tối màu xuất hiện tại cột hiên, trần mái dốc, cửa và nội thất, tạo đối trọng với tường trắng và đá sáng.
Phòng khách và phòng ăn liên thông nhau, tạo luồng di chuyển liên tục.
Bếp bố trí bồn rửa sát cửa sổ kính rộng hướng vào khoảng sân xanh mát. Giải pháp này đưa tầm nhìn xanh vào không gian nấu ăn thay cho vách tường kín.
Phòng ngủ bố trí nội thất tối giản cùng cửa sổ ngang mở ra vườn cây. Hệ cửa xếp khung nhôm đen cho phép mở toàn bộ cánh, xóa ranh giới giữa không gian ngủ và tán cây bên ngoài.
Sơ đồ mặt bằng của căn nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: DIM Studio
Đơn vị thi công: ONE Construction