Biệt thự ven sông Centa Riverside mở bán kèm gói hỗ trợ tài chính

Dự án Centa Riverside tại VSIP Bắc Ninh mở bán dòng biệt thự ngày 22/3, kèm gói hỗ trợ vay đến 70%, ưu đãi ân hạn gốc và lãi trong 24 tháng.

Giỏ hàng đợt này gồm dòng biệt thự diện tích khoảng 225 m2 đến 643 m2. Các sản phẩm được thiết kế ba tầng, có sân vườn riêng và tầm nhìn hướng mặt nước. Phân khu nằm dọc theo sông Tào Khê và dải công viên Tào Khê River Park dài gần 1 km. Dự án hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống rộng rãi cho gia đình nhiều thế hệ hoặc nhu cầu đầu tư dài hạn.

Phối cảnh biệt thự ven sông Tào Khê Centa Riverside. Ảnh: Centa Riverside

Centa Riverside nằm trong khu đô thị VSIP Bắc Ninh, thuộc khu vực phía Đông Bắc vùng Thủ đô. Từ dự án, cư dân có thể kết nối với nhiều tuyến giao thông liên vùng như quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn, đồng thời tiếp cận trục đại lộ kết nối Hà Nội với khu vực Gia Bình.

Theo đơn vị phát triển, dự án nằm gần ga Trung Mầu - điểm giao của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến metro Hà Nội - Gia Bình theo quy hoạch. Khu vực quanh nhà ga được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Công viên trung tâm và Trung Nguyên E-coffee. Ảnh: Centa Riverside

Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng tại các đô thị ngày càng hạn chế, nhiều người muốn tìm kiếm sản phẩm có mật độ xây dựng thấp, không gian sống xanh và tiện ích nội khu. Nằm trong lõi khu đô thị VSIP Bắc Ninh, Centa Riverside thừa hưởng hệ tiện ích hiện hữu của khu đô thị như thương mại, dịch vụ, giáo dục và thể thao. Khoảng 70% diện tích dự án được dành cho cảnh quan và tiện ích, gồm công viên trung tâm, quán cà phê, sân pickleball, trường liên cấp và các khu sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh yếu tố không gian sống, tiềm năng của khu vực đến từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và gia tăng dân cư trong giai đoạn tới. Khi các khu chức năng quanh ga Trung Mầu hình thành, khu vực được kỳ vọng phát triển thành điểm kết nối giao thông và đô thị mới.

Trước đó, tháng 2, Hà Nội phê duyệt Khu công nghệ cao Phù Đổng quy mô hơn 446 ha, nằm ngay đối diện Centa Riverside. Dự án định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao, sinh thái và thông minh, đồng thời tích hợp dịch vụ, lưu trú và tiện ích, dự kiến cung cấp việc làm cho 50.000-75.000 người lao động và chuyên gia.

Ngoài ra, khu vực Đông Bắc Hà Nội và Bắc Ninh cũng đang thu hút dòng vốn FDI cùng hệ thống khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao từ đội ngũ chuyên gia và người lao động. Các sản phẩm thấp tầng có không gian sống xanh và tiện ích đồng bộ được đánh giá có thể đáp ứng nhóm nhu cầu này.

Toàn cảnh khu đô thị Centa Riverside. Ảnh: Centa Riverside

Tại sự kiện mở bán, chủ đầu tư dự kiến áp dụng một số chính sách bán hàng như hỗ trợ vay ngân hàng đến 70% giá trị sản phẩm, ưu đãi ân hạn gốc và lãi trong 24 tháng. Bên cạnh đó là chiết khấu cho khách thanh toán sớm và miễn phí phí quản lý trong hai năm đầu. Chương trình cũng có hoạt động bốc thăm quà tặng dành cho khách hàng tham gia sự kiện.

Song Anh