Biệt thự tối ưu ánh sáng và không gian sống cho gia đình trẻ

Căn biệt thự nằm trên khu đất tại Hưng Yên, xung quanh là cảnh quan đồng ruộng và cây xanh đặc trưng vùng ven đô. Gia chủ cùng đơn vị thiết kế thống nhất theo đuổi phong cách hiện đại tối giản, tập trung vào công năng, ánh sáng tự nhiên và sự bền vững của vật liệu.
Mặt ngoài công trình xếp lớp các khối hộp lệch nhau, viền LED chạy dọc mép mái và lan can tạo đường nét sắc nét khi về đêm.
Toàn bộ công trình ưu tiên vật liệu có độ bền cao và dễ bảo trì như gạch porcelain khổ lớn (loại gạch có kết cấu đặc, chịu lực, ma sát tốt, ít bị mài mòn và tuổi thọ cao), đá ốp tự nhiên hoặc nhân tạo, gỗ tự nhiên vân óc chó. Các khu vực phòng ngủ sử dụng gỗ công nghiệp chất lượng cao đảm bảo sức khỏe và thẩm mỹ. Hệ cửa nhôm kính tăng khả năng cách âm, cách nhiệt và tối ưu tầm nhìn.
Ánh sáng của căn nhà khai thác theo hai lớp: ban ngày nhờ hệ cửa kính lớn và cửa sổ bố trí hợp lý, ban đêm nhờ đèn LED âm trần kết hợp đèn hắt trần và đèn trang trí.
Khu vực sân trước bố trí tiểu cảnh với đá cuội trắng, cây bonsai, vừa tạo điểm nhấn vừa dẫn lối vào nhà.
Phòng khách tổ chức theo bố cục mở, liên kết trực tiếp với khu bếp - ăn phía sau và sân vườn phía trước. Trần thạch cao giật cấp kết hợp đèn LED hắt sáng tạo hiệu ứng ánh sáng gián tiếp, mang lại cảm giác ấm áp vào buổi tối.
Bộ sofa lớn đặt ở trung tâm, hướng ra hệ cửa kính cao sát trần. Sàn nhà sử dụng gạch porcelain vân đá khổ lớn, bề mặt bóng nhẹ, đồng bộ với các không gian liền kề tạo tính xuyên suốt cho tầng một.
Khu bếp và bàn ăn thiết kế dạng mở, liên thông phòng khách nhưng vẫn phân định bằng cách bố trí nội thất và cao độ trần. Đảo bếp đóng vai trò trung tâm, vừa là nơi chuẩn bị thực phẩm vừa có thể dùng như quầy bar nhỏ. Hệ tủ bếp phẳng, tối giản tay nắm, kết hợp gỗ tự nhiên vân óc chó và bề mặt đá nhân tạo. Tông màu ấm của gỗ cân bằng lại sắc trắng chủ đạo.
Bàn ăn dài đủ chỗ cho nhiều thành viên, đặt cạnh cửa kính lớn nhìn ra sân vườn. Hệ đèn thả trang trí phía trên bàn ăn cung cấp ánh sáng tập trung vào buổi tối, tăng tính ấm cúng cho bữa cơm gia đình.
Cầu thang xử lý gọn gàng với tay vịn và lan can tối giản. Các bậc thang ốp đá tự nhiên kết hợp dải LED cảm biến tạo điểm nhấn. Khu vực này có ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ bên hông. Tỷ lệ bậc thang tính toán vừa phải, đảm bảo thuận tiện cho cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Phòng ngủ chính đặt ở tầng trên, ưu tiên tầm nhìn thoáng và riêng tư. Tông màu trung tính đậm hơn so với tầng một để tạo cảm giác ấm áp. Hệ tủ quần áo âm tường giúp tối ưu diện tích. Cửa sổ lớn với rèm hai lớp cho phép điều chỉnh linh hoạt ánh sáng.
Phòng tắm riêng hoàn thiện bằng đá và kính, thiết bị vệ sinh chọn theo tiêu chí bền bỉ, dễ bảo trì và tiết kiệm nước.
Phòng ngủ trẻ em bố trí 2 giường đơn, chăn ga họa tiết hoạt hình sinh động. Bàn học đôi đặt dọc tường, phía trên là hệ kệ sách mở nhiều ô vuông có đèn LED chiếu sáng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: XCONS Việt Nam
KTS chủ trì: Trương Hồng Quân
Ảnh: LF Studio