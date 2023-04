Phong cách tối giản trong kiến trúc gắn liền với châm ngôn nổi tiếng "Less is More" của kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969). Ông được xem như cha đẻ của phong cách kiến trúc tối giản, người tạo nên những công trình tiêu biểu, với quan điểm mới về việc tổ chức không gian kiến trúc, cùng các loại kết cấu, vật liệu mới là thép và kính.

Một kiến trúc sư Nhật Bản khác cũng đi theo phong cách tối giản là ông Tadao Ando, người vừa được vinh danh với giải thưởng Thành tựu trọn đời Andrée Putman, trong chương trình Créateurs Design Awards, vừa tổ chức tại khách sạn Shangri-La, Paris, Pháp vào tháng 1. Quan điểm về sự tối giản của vị kiến trúc sư gói gọn trong câu nói nổi tiếng: "Tôi hy vọng đạt được sự đơn giản, nhưng cũng hy vọng đạt được chiều sâu. Tôi tin điều quan trọng là kiến trúc phải là không gian nơi bạn cảm thấy được trao quyền về mặt tinh thần".