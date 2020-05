Biệt thự phiên bản giới hạn tại CityLand Park Hills

CityLand "hâm nóng" thị trường với 13 căn biệt thự thiết kế châu Âu tân cổ điển, sở hữu vị trí đẹp nhất, tiện ích, dịch vụ cao cấp nhất toàn khu.

13 căn biệt thự phiên bản giới hạn của CityLand Park Hills ngay khi ra mắt giữa tháng 4 đã khiến phân khúc nhà ở cao cấp tại TP HCM tăng nhiệt. Sức hút của dòng sản phẩm này không chỉ đến từ thương hiệu CityLand uy tín mà còn là tổng hòa của những yếu tố kiến tạo không gian sống và phong cách sang trọng, chỉ dành riêng cho tầng lớp thượng lưu với những tiêu chí lựa chọn khắt khe. Biệt thự sở hữu thế mạnh nổi bật về vị trí, thiết kế, tiện ích, môi trường xanh lý tưởng cùng dịch vụ tiêu chuẩn của khu đô thị kiểu mẫu hiện đại.

Vị trí thuộc cự ly "vàng"

Biệt thự CityLand Park Hills tọa lạc ngay trung tâm quận Gò Vấp, tiếp giáp hai mặt tiền đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng lộ giới 30 m. Từ đây kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất hay trung tâm thành phố chỉ khoảng 15 phút di chuyển. Chỉ trong vòng bán kính 100 m, cư dân có thể tiếp cận Lotte Mart, đường Nguyễn Văn Lượng, sân vận động Đạt Đức cùng nhiều tiện ích ngoại khu khác.

Nằm liền kề những tuyến đường huyết mạch quan trọng, khu biệt thự thừa hưởng hệ thống giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển qua cầu vượt chữ Y trên đường Trường Sơn (trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất) và nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn, cầu vượt ngã 6 Gò Vấp. Trong tương lai, tuyến tàu điện ngầm Metro, Monorail... hoàn thiện cũng giúp giao thông thuận tiện hơn.

Vị trí này được đánh giá lý tưởng, quyết định giá trị bất động sản bởi chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 5 km. Còn nếu lấy các công trình dịch vụ, tiện ích đô thị làm tham chiếu, biệt thự CityLand Park Hills vẫn đáp ứng các tiêu chí lựa chọn khắt khe nhất đối với phân khúc cao cấp. Theo đó, nhà cách công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí 1-2 km được xem là cự ly "vàng". Khoảng cách từ nhà đến trung tâm thương mại càng gần càng có lợi vì giá trị thương mại của tài sản sẽ tăng mạnh theo thời gian.

Thiết kế tân cổ điển sang trọng

CityLand còn được biết đến là chủ đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết khi triển khai quy hoạch, thiết kế không gian và phong cách kiến trúc của từng dòng sản phẩm. Với tiến độ xây dựng nhanh, chất lượng, giao nhà đúng tiến độ với pháp lý minh bạch, người mua hiện có thể trực tiếp trải nghiệm chất lượng và thiết kế châu Âu tân cổ điển tại khu biệt thự này.

Thiết kế sang trọng tại biệt thự CityLand Park Hills.

Thực tế kiến trúc tân cổ điển không dành cho số đông. Phong cách này phù hợp với cư dân có "gu" thẩm mỹ cao và địa vị nhất định trong xã hội. Sức hấp dẫn lớn của thiết kế tân cổ điển là sự phối hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống hoàng gia châu Âu với tinh thần tối giản đương đại, khiến không gian vừa sang trọng vừa nhẹ nhàng. Phong cách thiết kế, chọn lựa vật liệu, kiến trúc, kể cả nội thất đều đề cao yếu tố thẩm mỹ vượt thời gian. Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn tạo sức hấp dẫn riêng cho biệt thự CityLand Park Hills.

Tiện ích, dịch vụ xứng tầm

Chọn lựa không gian sống tại khu biệt thự phiên bản giới hạn cũng chính là sự lựa chọn ưu tiên sự riêng tư, biệt lập quý giá giữa nhịp sống náo nhiệt đông đúc tại khu lõi trung tâm TP HCM. Thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm sống sang trọng, riêng tư của cư dân thượng lưu, khu biệt thự thiết lập dịch vụ kiểm soát an ninh nghiêm ngặt với đội an ninh túc trực, camera hoạt động và được giám sát 24/7 nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cư dân.

Trải nghiệm an toàn còn thể hiện ở cộng đồng văn minh, trí thức cao. Sống trong khu dân cư có cùng đẳng cấp góp phần tạo cảm giác an tâm tận hưởng cuộc sống, góp phần tạo môi trường tối ưu cho con trẻ học tập và phát triển. Đây còn là cơ hội để mở rộng kết nối, tăng cường các mối quan hệ và nâng cao vị thế của cư dân.

Khu biệt thự đã hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân.

Tọa lạc tại trung tâm quận Gò Vấp, mỗi biệt thự được xem như một "kiệt tác" phiên bản giới hạn tinh tế và sang trọng. Với diện tích ở lên đến 200 m2, các căn biệt thự sở hữu không gian riêng biệt, yên tĩnh, cùng ý tưởng thiết kế xen lẫn cây xanh cũng như tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào không gian sống mang đến cảm giác yên bình cho các gia đình.

Dịp này, CityLand giới thiệu 13 căn biệt thự phiên bản giới hạn đi kèm chương trình bán hàng ưu đãi. Từ 29/4 đến hết 31/8, khách hàng mua nhà phố và biệt thự có cơ hội trúng xe Honda SH 150i, phiếu mua hàng nội thất cao cấp của Italy mỗi tháng. Ngoài ra còn có cơ hội trúng một xe Audi New Q5 2020, trị giá 2,4 tỷ đồng ở cuối chương trình.

CityLand Park Hills có quy mô lên đến 27 ha với gần 2.000 sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố được quy hoạch đồng bộ và thiết kế châu Âu tân cổ điển. Trục đường nội khu có lộ giới 30 m và kết nối với hai tuyến đường chính Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng với đầy đủ các tiện ích trung tâm thương mại, trường mầm non, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe... Nổi bật nhất là công viên quảng trường với diện tích 1,5 ha sắp hoàn thiện.

Minh Anh