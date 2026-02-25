Biệt thự nơi trùm ma túy Mexico tử thủ

Cuộc đấu súng cuối cùng của El Mencho, trùm ma túy quyền lực nhất Mexico, diễn ra từ căn biệt thự xa xỉ trên đồi ở vùng đồng quê Tapalpa.

Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh El Mencho, ông trùm băng đảng ma túy Jalisco Thế hệ Mới (CJNG), đã trốn tránh lực lượng chức năng trong nhiều năm bằng cách liên tục thay đổi chỗ ở và luôn có lực lượng vệ sĩ vũ trang hạng nặng hộ tống.

Nhưng cuối tuần trước, ông trùm khét tiếng này bị lộ tung tích khi mời một cô bạn gái tới biệt thự sang trọng nằm trong Câu lạc bộ Đồng quê Tapalpa, khu nghỉ dưỡng khép kín tại bang Jalisco ở miền tây Mexico.

Giới chức Mexico đã phối hợp với tình báo Mỹ theo dõi Tapalpa, thị trấn miền núi khoảng 20.000 dân, trong một thời gian dài vì nghi ngờ đây là nơi trú ẩn của El Mencho, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Chỉ đến khi lần theo dấu vết của người bạn gái và ghi được hình ảnh Oseguera bước ra khỏi căn biệt thự để ôm người phụ nữ này, giới chức Mexico mới xác nhận được mục tiêu.

Sau khi người bạn gái rời đi ngày 21/2, lực lượng chức năng xác định El Mencho vẫn ở lại cùng nhóm vệ sĩ trong biệt thự, mở đầu cho chiến dịch đột kích chóng vánh khiến ông trùm khét tiếng này bị tiêu diệt.

Căn biệt thự có hai tầng, mang số nhà 39, tường đá và mái ngói đỏ. Ảnh chụp tại hiện trường mà Reuters tiếp cận được cho thấy bên trong biệt thự có nhiều căn phòng rộng với nội thất hiện đại, cửa sổ lớn nhìn ra bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng.

Ảnh chụp từ trên không một căn biệt thự trong Câu lạc bộ Đồng quê Tapalpa, bang Jalisco. Ảnh: Reuters

Trong bếp có các hộp đồ ăn mang về nằm ngổn ngang trên quầy, cùng hộp dâu tây hỏng, chai tương ớt sriracha, hộp sữa và chai nước. Dưới sàn là các thùng khoai tây và cà chua. Một phòng ngủ lớn có tủ quần áo với vài bộ đồ gấp gọn, kệ để nhiều sản phẩm chăm sóc da và nước hoa, ngăn dưới có nhiều gói khăn ướt trẻ em.

Tủ ở một căn phòng khác chứa nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý như đau nửa đầu, mất ngủ, trào ngược dạ dày và nhiễm nấm, cùng một dụng cụ làm đẹp. Các lọ Tationil Plus, loại chất chống oxy hóa được quảng bá giúp bảo vệ tế bào, được tìm thấy trong tủ đông, đặt cạnh một lịch dùng thuốc. Trên bàn ăn có một hộp nhỏ cột nơ đỏ. Một tấm vải mang logo Mayorquin, cửa hàng trang sức cao cấp ở Guadalajara, cũng xuất hiện trong nhà.

Biệt thự còn có một bàn thờ tạm bợ với tượng các vị thánh trong Công giáo, trong đó có Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Jude Thaddeus. Trên một tờ giấy trắng là đoạn Kinh Thánh viết tay bày tỏ niềm tin vào Chúa.

Rạng sáng 22/2, đặc nhiệm quân đội Mexico triển khai lực lượng bao vây khu biệt thự, với yểm trợ trên không từ hai máy bay và 6 trực thăng. Các binh sĩ Mexico với thiết giáp đi kèm tiến lên đỉnh đồi, với mục tiêu ban đầu là bắt sống El Mencho, nhưng nhóm vệ sĩ của ông trùm đã nổ súng tử thủ, buộc đặc nhiệm Mexico phải đáp trả.

Cổng vào Câu lạc bộ Đồng quê Tapalpa, khu nghỉ dưỡng ở bang Jalisco, miền tây Mexico. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Ricardo Trevilla, trận giao tranh dữ dội khiến 8 tay súng băng đảng bị tiêu diệt trong khu nhà, hai binh sĩ bị thương. Lực lượng chức năng thu 7 súng trường, 8 xe, hai xe địa hình và hai súng phóng lựu, trong đó có một khẩu cùng loại từng được dùng để bắn rơi trực thăng năm 2015 trong chiến dịch truy bắt El Mencho trước đó.

Trong lúc các vệ sĩ chống trả, El Mencho cùng 4 thuộc hạ thân cận rút chạy qua khu vườn phía sau biệt thự, hướng ra rừng cây trên sườn đồi. Một nhóm đặc nhiệm đã truy đuổi, lập vành đai bao vây và phát hiện ông trùm đang ẩn trong bụi rậm.

Dù tiếp tục đấu súng với các binh sĩ, El Mencho không sử dụng khẩu súng phóng lựu mang theo người. Giao tranh kết thúc khi El Mencho và hai vệ sĩ bị thương, hai thành viên còn lại trong nhóm bị bắt sống.

Quân y xác định El Mencho cùng hai tay súng đi cùng trong tình trạng nguy kịch và đề nghị dùng trực thăng chuyển ông ta tới Guadalajara. Tuy nhiên, cả ba đã tử vong trên đường. Trực thăng sau đó đổi hướng tới Morelia vì lo ngại rủi ro an ninh nếu đưa thi thể Oseguera về Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco và cũng là thành trì của băng đảng CJNG.

Bên ngoài khu Câu lạc bộ Đồng quê Tapalpa ngày 24/2, nhân viên làm vườn vẫn chăm cây ở cổng vào, xa xa là những đồn điền cây thùa dùng sản xuất tequila. Trên các tuyến đường quanh khu nhà, nhiều chiếc xe cháy trơ khung còn nằm lại sau cuộc đột kích của quân đội và các vụ tấn công trả thù của CJNG.

Thanh Danh (Theo Reuters, El Pais)