Biệt thự, nhà phố khu Tây Nam Hà Nội giữ đà tăng trong Covid-19

Bất chấp bối cảnh Covid-19, phân khúc nhà thấp tầng có hiện tượng tăng giá có chọn lọc tại một số khu vực, trong đó Tây Nam Thủ đô.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II của Savills, phân khúc nhà liền thổ, bao gồm biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại tại Hà Nội vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng bất chấp dịch bệnh.

Hoạt động thị trường của phân khúc này đạt 1.087 giao dịch, tăng đến 131% theo năm. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ của loại hình nhà phố thương mại và nhà liền kề đã chiếm đến 83% lượng giao dịch - mức cao nhất kể từ quý II/2019. Giá sơ cấp trung bình của nhà phố thương mại đạt 8.135 USD một m2, cũng tăng 11% theo năm.

Quý II, hoạt động của phân khúc nhà thấp tầng Hà Nội đạt 1.087 giao dịch, tăng đến 131% theo năm. Ảnh: Savills

Lý giải nguyên nhân thị trường bất động sản vẫn giữ được đà tăng, trong báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý II, ông Nguyễn Văn Đính - Tổng Thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhu cầu đầu tư vào bất động sản đang có dấu hiệu tăng lên bởi một lượng lớn tiền từ các lĩnh vực khác (chứng khoán, ngoại hối và các ngành kinh tế suy yếu khác...) đang đổ mạnh về thị trường bất động sản để tìm cơ hội.

Điều này cho thấy, so với các kênh như chứng khoán, vàng, bitcoin..., bất động sản tiếp tục được chứng minh là kênh đầu tư dài hạn, an toàn và hiệu quả.

Khu Tây Nam Hà Nội - nơi đang được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cùng nhiều dự án bất động sản lớn. Ảnh: Bitexco

Bên cạnh đó, báo cáo của một số đơn vị nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng, nguồn cung ít, cơ sở hạ tầng được cải thiện, tiêu chuẩn phát triển cao hơn và giá thép tăng gần đây dẫn đến giá bất động sản tăng. Những yếu tố về cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn phát triển, sự gia tăng vốn sở hữu cá nhân cũng cho thấy thị trường đang hướng tới sự phát triển bền vững hơn so với trước kia.

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, nhà đầu tư có thể giữ tâm lý lạc quan khi chiến dịch tiêm chủng được tiến hành trên diện rộng và thời điểm hiện tại nên tập trung vào các khoản đầu tư trung và dài hạn, thay vì các khoản đầu tư ngắn hạn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Điểm sáng bất động sản khu Tây Nam Hà Nội

Theo một số chuyên gia, tổng quan thị trường bất động sản thấp tầng có triển vọng tăng trưởng cao. Mức tăng có chọn lọc tại một số khu vực nhất định và có xu hướng chuyển dịch về các khu đô thị nằm ngoài vùng trung tâm. Trong đó, điển hình là khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố - những khu vực đang được chú trọng đầu tư mạnh về hạ tầng.

Những dãy biệt thự, nhà phố tại dự án The Manor Central Park. Ảnh: Bitexco

Cũng theo Savills, khu vực phía Tây Hà Nội vẫn là điểm nóng của năm 2021 khi chiếm tới 24% giao dịch và là nơi có số lượng giao dịch tốt nhất thị trường hiện nay. Một trong hai khu vực sở hữu mức tăng giá sơ cấp trung bình cao nhất quý II là quận Hoàng Mai với tỷ lệ tăng 32% cho nhà phố thương mại và 15% cho liền kề.

Theo một chuyên gia, làn sóng đầu tư bất động sản rời xa vùng lõi trung tâm Thủ đô xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, do tâm lý Covid-19, người mua nhà càng chú trọng đến những dự án đa dạng về tiện ích, dịch vụ, có nhiều không gian xanh. Đây là điểm khác biệt mà các sản phẩm bất động sản trong lõi trung tâm không thể đáp ứng do hữu hạn về quỹ đất.

Thứ hai, cùng với việc Thanh Trì nằm trong đề án lên quận đến năm 2025, thì theo quy hoạch tới năm 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố, khu vực Tây Nam cũng sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế trọng điểm của Hà Nội. Nhiều dự án giao thông huyết mạch của khu vực đã và đang được triển khai, hoàn thiện như: đường Nguyễn Xiển - Xa La; đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông; tuyến xe buýt BRT Cát Linh - Yên Nghĩa; trục đường vành đai 3,5... Đây sẽ là những tiền đề cho thị trường địa ốc Tây Nam bứt phá.

Cuộc sống giao thương đang dần hiện hữu tại The Manor Central Park. Ảnh: Bitexco

Đánh giá chung về thị trường bất động sản phía Tây, ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nêu ý kiến: "Ngoài phát triển trong cơ sở hạ tầng, một yếu tố nữa tạo nên sức hút của khu vực phía Tây phải kể đến là chất lượng của các dự án nhà ở và thương mại, tiêu chí này càng ngày càng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Với số lượng dự án chất lượng cao lớn, khu vực phía Tây hứa hẹn là điểm đến đầu tư giàu tiềm năng".

Nhận định cụ thể hơn về thị trường địa ốc phía Tây Nam, khảo sát hoạt động bán hàng của Cen Land cho thấy, chất lượng sản phẩm tại khu vực Tây Nam đang được nâng cấp rõ rệt. Nhu cầu sở hữu bất động sản khu vực này đang tăng, các nhà đầu tư và người mua nhà có xu hướng "xuống tiền" tại những dự án sở hữu vị trí đắc địa, không gian sống đẳng cấp.

"Các khu đô thị có ý tưởng quy hoạch, thiết kế độc đáo với concept riêng, thể hiện được gu tinh tế của chủ nhân, đi cùng với hệ thống tiện ích hiện đại đang được nhiều khách hàng quan tâm. Những khu đô thị quy hoạch mở, tích hợp các tiện ích như công viên, trường học, tổ hợp thương mại... theo mô hình tất cả trong một, đơn cử The Manor Central Park, đang là ưu tiên của khách hàng - bao gồm cả khách đầu tư và khách mua để ở", đại diện Cen Land cho biết.

Hoài Phong