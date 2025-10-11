Biệt thự nghỉ dưỡng 190 m2 bằng tre ẩn mình giữa rừng

Căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 190 m2, được xây dựng tại Bali, Indonesia. Công trình nằm trong khu vực núi rừng phía đông của hòn đảo, gần một dòng suối và được bao quanh bởi rừng nhiệt đới.
Công trình hướng tới mô hình nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp, phù hợp với các khu vực địa hình tự nhiên và khí hậu nhiệt đới.
Căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 190 m2, được xây dựng tại Bali, Indonesia. Công trình nằm trong khu vực núi rừng phía đông của hòn đảo, gần một dòng suối và được bao quanh bởi rừng nhiệt đới.
Công trình hướng tới mô hình nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp, phù hợp với các khu vực địa hình tự nhiên và khí hậu nhiệt đới.
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên bản địa, KTS sử dụng tre làm vật liệu chính để tạo nên hình khối mái cong mô phỏng dòng chảy và chuyển động của gió.
Hệ mái này được nâng đỡ bằng các cụm cột tre cao, giúp mở rộng tầm nhìn ra không gian tự nhiên và cố định công trình trên địa hình dốc.
Lấy cảm hứng từ thiên nhiên bản địa, KTS sử dụng tre làm vật liệu chính để tạo nên hình khối mái cong mô phỏng dòng chảy và chuyển động của gió.
Hệ mái này được nâng đỡ bằng các cụm cột tre cao, giúp mở rộng tầm nhìn ra không gian tự nhiên và cố định công trình trên địa hình dốc.
Thiết kế sử dụng các đường cong liền mạch, tạo liên kết trực tiếp với địa hình rừng rậm và ruộng lúa tại Karangasem, Bali.
Thiết kế sử dụng các đường cong liền mạch, tạo liên kết trực tiếp với địa hình rừng rậm và ruộng lúa tại Karangasem, Bali.
Biệt thự được bao quanh bởi ruộng lúa và núi non, mở tầm nhìn toàn cảnh ra thiên nhiên hoang sơ vùng phía đông của hòn đảo.
Biệt thự được bao quanh bởi ruộng lúa và núi non, mở tầm nhìn toàn cảnh ra thiên nhiên hoang sơ vùng phía đông của hòn đảo.
Công trình chia làm hai tầng, mỗi tầng mang tính chất sử dụng khác nhau. Tầng trệt là không gian mở gồm bếp, hồ bơi, phòng khách nhận ánh sáng tự nhiên trực tiếp từ hướng ruộng lúa và rừng.
Công trình chia làm hai tầng, mỗi tầng mang tính chất sử dụng khác nhau. Tầng trệt là không gian mở gồm bếp, hồ bơi, phòng khách nhận ánh sáng tự nhiên trực tiếp từ hướng ruộng lúa và rừng.
Thiết kế khuyến khích các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, hạn chế ranh giới giữa bên trong và ngoài.
Thiết kế khuyến khích các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, hạn chế ranh giới giữa bên trong và ngoài.
Khu vực ngủ được thiết kế dạng tổ kén, tách biệt và đảm bảo sự riêng tư. Hệ rèm mỏng được bố trí để tránh côn trùng nhưng vẫn cho phép gió, âm thanh và không khí rừng len vào trong.
Khu vực ngủ được thiết kế dạng tổ kén, tách biệt và đảm bảo sự riêng tư. Hệ rèm mỏng được bố trí để tránh côn trùng nhưng vẫn cho phép gió, âm thanh và không khí rừng len vào trong.
Tầng trên là không gian tĩnh, gồm phòng đọc, bàn làm việc và một giường ngủ tre thủ công đặt giữa trung tâm. Từ đây có thể quan sát cảnh quan tự nhiên ở nhiều hướng.
Tầng trên là không gian tĩnh, gồm phòng đọc, bàn làm việc và một giường ngủ tre thủ công đặt giữa trung tâm. Từ đây có thể quan sát cảnh quan tự nhiên ở nhiều hướng.
Bếp nằm sát mép nhà, mở tầm nhìn ra rừng rậm, cho phép nấu nướng và sinh hoạt trong không gian liền kề thiên nhiên.
Bếp nằm sát mép nhà, mở tầm nhìn ra rừng rậm, cho phép nấu nướng và sinh hoạt trong không gian liền kề thiên nhiên.
Phòng tắm được thiết kế riêng biệt, người sử dụng phải bước qua các phiến đá đặt trên mặt nước để tiếp cận, tạo cảm giác trải nghiệm thiên nhiên.
Phòng tắm được thiết kế riêng biệt, người sử dụng phải bước qua các phiến đá đặt trên mặt nước để tiếp cận, tạo cảm giác trải nghiệm thiên nhiên.
Hồ bơi ôm theo đường cong hiên nhà, đóng vai trò như khoảng đệm giữa công trình và khu vườn xung quanh. Khi lên đèn vào buổi tối, ánh sáng hắt ra từ bên trong, công trình hiện rõ hệ kết cấu mái vòm.
Hồ bơi ôm theo đường cong hiên nhà, đóng vai trò như khoảng đệm giữa công trình và khu vườn xung quanh. Khi lên đèn vào buổi tối, ánh sáng hắt ra từ bên trong, công trình hiện rõ hệ kết cấu mái vòm.
Bích Phương (theo Pablolunastudio, Archdaily)