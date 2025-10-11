Biệt thự nghỉ dưỡng 190 m2 bằng tre ẩn mình giữa rừng

Căn biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 190 m2, được xây dựng tại Bali, Indonesia. Công trình nằm trong khu vực núi rừng phía đông của hòn đảo, gần một dòng suối và được bao quanh bởi rừng nhiệt đới.

Công trình hướng tới mô hình nghỉ dưỡng sinh thái tích hợp, phù hợp với các khu vực địa hình tự nhiên và khí hậu nhiệt đới.