Biệt thự màu đỏ nổi bật giữa rừng, xe đỗ trên mái nhà

Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư thưa thớt, bao quanh bởi rừng vân sam tại làng Jevany, ngoại ô Praha (Cộng Hòa Czech). Công trình được thiết kế trên khu đất dốc, diện tích sàn 218 m2.
Gia chủ mong muốn một ngôi nhà hiện đại, tận dụng tối đa địa hình và tầm nhìn rừng cây.
Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư thưa thớt, bao quanh bởi rừng vân sam tại làng Jevany, ngoại ô Praha (Cộng Hòa Czech). Công trình được thiết kế trên khu đất dốc, diện tích sàn 218 m2.
Gia chủ mong muốn một ngôi nhà hiện đại, tận dụng tối đa địa hình và tầm nhìn rừng cây.
Khu đất có độ chênh khoảng 3,6 m từ mặt đường xuống móng của ngôi nhà cũ.
Khu đất có độ chênh khoảng 3,6 m từ mặt đường xuống móng của ngôi nhà cũ.
Nhìn từ đường, ngôi nhà chỉ cao một tầng.
Nhìn từ đường, ngôi nhà chỉ cao một tầng.
Nhìn từ vườn phía dưới, toàn bộ hai tầng nhà hiện ra với mặt kính lớn mở hướng về rừng cây.
Nhìn từ vườn phía dưới, toàn bộ hai tầng nhà hiện ra với mặt kính lớn mở hướng về rừng cây.
Mái tầng 1 đồng thời là sân đỗ xe, lợp kết cấu thép đỏ thiết kế dạng răng cưa.
Mái tầng 1 đồng thời là sân đỗ xe, lợp kết cấu thép đỏ thiết kế dạng răng cưa.
Bước qua cửa chính, không gian trung tâm mở ra tầm nhìn thẳng xuống rừng cây qua hệ kính chia ô không đồng nhất về kích thước, gợi liên tưởng đến bố cục tranh Mondrian.
Công trình tổ chức theo các cao độ sử dụng. Tầng trên gồm sân đỗ xe, sảnh vào và một phòng làm việc sáng thoáng. Khu sinh hoạt chung và phòng ở riêng được bố trí ở tầng dưới.
Bước qua cửa chính, không gian trung tâm mở ra tầm nhìn thẳng xuống rừng cây qua hệ kính chia ô không đồng nhất về kích thước, gợi liên tưởng đến bố cục tranh Mondrian.
Công trình tổ chức theo các cao độ sử dụng. Tầng trên gồm sân đỗ xe, sảnh vào và một phòng làm việc sáng thoáng. Khu sinh hoạt chung và phòng ở riêng được bố trí ở tầng dưới.
Không gian sinh hoạt chung liên thông phòng khách, bếp và khu thư giãn.
Không gian sinh hoạt chung liên thông phòng khách, bếp và khu thư giãn.
Về vật liệu, ngôi nhà được sử dụng kết cấu thép đỏ làm chủ đạo, kết hợp tường trắng và chi tiết nội thất màu đen.
Về vật liệu, ngôi nhà được sử dụng kết cấu thép đỏ làm chủ đạo, kết hợp tường trắng và chi tiết nội thất màu đen.
Tầng lửng ngăn cách với không gian thông tầng bằng lan can kính mờ. Đây cũng là không gian vui chơi của trẻ con trong nhà.
Tầng lửng ngăn cách với không gian thông tầng bằng lan can kính mờ. Đây cũng là không gian vui chơi của trẻ con trong nhà.
Khu vực ăn uống với bàn gỗ, ghế bọc vải tối màu và lò sưởi treo giữa không gian. Khung cửa kính thép sơn đỏ mở toàn bộ ra vườn và rừng cây.
Khu vực ăn uống với bàn gỗ, ghế bọc vải tối màu và lò sưởi treo giữa không gian. Khung cửa kính thép sơn đỏ mở toàn bộ ra vườn và rừng cây.
Khu vực phòng riêng kết nối không gian sinh hoạt chung bằng hành lang dài.
Khu vực phòng riêng kết nối không gian sinh hoạt chung bằng hành lang dài.
Màu đỏ của thép và xanh của tán cây rừng tạo nên sự tương phản xuyên suốt công trình.
Màu đỏ của thép và xanh của tán cây rừng tạo nên sự tương phản xuyên suốt công trình.
Khu vườn quanh nhà giữ gần như nguyên trạng tự nhiên. Những tảng đá lớn phát hiện khi phá dỡ nhà cũ được giữ lại, đặt cạnh công trình mới như một phần của cảnh quan.
Khu vườn quanh nhà giữ gần như nguyên trạng tự nhiên. Những tảng đá lớn phát hiện khi phá dỡ nhà cũ được giữ lại, đặt cạnh công trình mới như một phần của cảnh quan.
Bích Phương (theo Archdaily)