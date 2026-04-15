Biệt thự mái ngói Thái hiện đại cho gia đình ba thế hệ

Bài toán đặt ra cho kiến trúc sư khi thiết kế biệt thự rộng hơn 1.300 m2 tại Bangkok, Thái Lan là cân bằng giữa không gian chung và sự riêng tư cho từng thành viên gia đình ba thế hệ.
Nhìn từ ngoài đường, công trình gây ấn tượng bởi sự đối lập giữa lớp vỏ bọc trắng tinh hiện đại và mái ngói cong màu đất nung nằm chính giữa mặt tiền. Đây là cách diễn giải lại mái nhà truyền thống Thái theo ngôn ngữ đương đại.
Ban ngày, mái ngói màu cam tạo điểm nhấn trên nền trắng. Ban đêm, toàn bộ lớp vỏ phát sáng nhẹ, khiến khối công trình trở nên khác lạ so với xung quanh.
Thiết kế biệt thự lấy cảm hứng từ "Ruen Moo" - kiểu nhà cụm truyền thống của Thái Lan, nơi nhiều ngôi nhà nhỏ được sắp xếp quanh một khoảng sân chung. Với căn nhà này, khoảng sân giữa được tận dụng làm thành hành lang đón gió tự nhiên xuyên suốt công trình.
Hồ nước dài đặt ở trung tâm khu đất, giữ vai trò trục kết nối các khối với nhau và mang không khí trong lành vào sâu bên trong nhà.
Vật liệu chủ đạo của căn nhà gồm bê tông mộc, gỗ tự nhiên màu nâu đậm, gạch đất nung và kính. Sự kết hợp này tạo ra ngôn ngữ thống nhất từ ngoài vào trong, khi sự thô ráp và tinh tế cùng tồn tại mà không mâu thuẫn.
Tầng trệt của căn biệt thự được dành cho các hệ thống kỹ thuật, máy móc, điện, nước để dễ bảo trì, không ảnh hưởng đến sinh hoạt các tầng trên.
Hành lang tầng trệt mở một phía ra vườn cây, tạo lối đi có bóng mát trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Bangkok.
Tầng hai là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Phòng khách, phòng ăn và bếp được bố trí liền mạch trong một không gian mở với trần mái dốc cao.
Không gian này mở thẳng ra hồ bơi qua hệ thống cửa trượt kính lớn. Ban ngày ánh sáng thông qua cửa kính đi sâu vào nhà.
Mỗi thành viên có phòng riêng đủ tiện nghi, hoạt động độc lập hoàn toàn.
Phòng ngủ sử dụng sàn gỗ đậm màu, đầu giường ốp gỗ tạo cảm giác ấm, áp đối lập với trần bê tông để mộc.
Phòng tắm nhìn thẳng ra sân trong qua vách kính với bồn tắm đặt sát cửa.
Không gian sinh hoạt riêng với hệ tủ lưu trữ sơn xanh rêu hai bên, trần mái dốc lộ xà gồ trắng.
Bích Phương (theo Archdaily)