Biệt thự Lakeside Residences kiến trúc đương đại trên địa hình thung lũng

Phân khu Lakeside Residences tại Thanh Xuan Valley phát triển 124 biệt thự ven hồ, khai thác địa hình phân tầng và hệ sinh thái tự nhiên, mở rộng tầm nhìn cảnh quan.

Phân khu rộng khoảng 9,2 ha, mật độ xây dựng khoảng 20,9%, gồm 56 căn đơn lập và 68 căn song lập. Công trình có sự tham gia của SCSY Studio (tư vấn kiến trúc) và Element Design Studio (tư vấn cảnh quan).

Trong quá trình thiết kế, SCSY Studio (Singapore) - đơn vị từng tham gia phát triển Four Seasons Okinawa và Fairmont Maldives, lựa chọn cách tiếp cận dựa trên đặc điểm sẵn có của địa hình. Nhóm kiến trúc sư bố trí các căn biệt thự theo 4 tầng cao độ, trải dài từ 38 m đến 75 m, qua đó hình thành hệ không gian đa lớp và mở rộng tầm nhìn ra hồ cùng dãy núi xung quanh.

"Địa hình thung lũng không chỉ là bối cảnh, mà còn định hình ngôn ngữ vật liệu, ánh sáng và cấu trúc không gian", đại diện SCSY Studio chia sẻ. Theo đó, các đường cong tự nhiên của độ dốc được giữ lại, kết hợp với quy hoạch nhằm tạo nên sự liên kết giữa công trình và cảnh quan.

Lakeside Residences được phát triển trên 4 tầng địa hình thung lũng. Ảnh: BIM Land

Dự án theo đuổi phong cách kiến trúc đương đại với hình khối mạch lạc, đường nét tối giản. Ngôn ngữ kiến trúc hướng đến sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, đồng thời phù hợp với bối cảnh địa hình.

Sự kết nối với môi trường tiếp tục được thể hiện qua cách lựa chọn vật liệu. Đá granite tự nhiên, gỗ và các vật liệu hoàn thiện cao cấp góp phần tạo sự hài hòa với cảnh quan, trong khi hệ kính hộp Double Low-E hỗ trợ kiểm soát nhiệt, ánh sáng và mở rộng tầm nhìn.

Nhờ lợi thế cao độ cùng thiết kế mái hiên rộng, các căn biệt thự có thể hướng tầm nhìn ra hồ Thiều Quang và dãy Tam Đảo. Không gian nội thất được tổ chức theo hướng mở, có khoảng thông tầng cao tới 8 m, giúp tăng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên. Các khu chức năng kết nối trực tiếp với sân vườn hoặc lối dạo bộ nội khu. Ngoài ra, dòng biệt thự đơn lập tích hợp bể bơi riêng và sàn thư giãn rộng tới hơn 117 m2.

Tầm nhìn đa tầng từ ban công biệt thự. Ảnh: BIM Land

Song song với kiến trúc, hệ cảnh quan của Lakeside Residences được quy hoạch trên diện tích khoảng 3,3 ha do Element Design Studio (Singapore) thực hiện. Đơn vị này từng tham gia các dự án như Regent Phu Quoc hay InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu và phát triển không gian theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp.

Các khu vực ngoài trời được tổ chức theo nhiều lớp cao độ, tạo thành những phân khu chức năng khác nhau. Nổi bật là Flowers Park ven hồ - không gian sinh hoạt chung ngoài trời, nơi đồi hoa bốn mùa rộng khoảng 1,4 ha giữ nguyên cao độ tự nhiên, góp phần duy trì đặc trưng sinh thái của khu vực.

Cư dân tận hưởng lợi ích sức khỏe nhờ hệ sinh thái thiên nhiên. Ảnh: Thanh Xuan Valley

Liền kề đó, hồ Thiều Quang rộng 4,5 ha đóng vai trò điều hòa vi khí hậu và tạo điểm nhấn cảnh quan trung tâm. Kế bên hồ, các tiện ích như sân thể thao, khu vui chơi địa hình và khu vực BBQ được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đa dạng của cư dân.

Bổ sung cho trải nghiệm tại các biệt thự song lập Lakeside Residences, hệ thống đường dạo mang chủ đề Tranquil Walk len qua các cụm biệt thự song lập và rừng thông hiện hữu, tạo nên các tuyến di chuyển liên tục nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Dọc tuyến, các khu vườn chủ đề như Wabi-sabi, vườn tre và hồ cá Koi đóng vai trò điểm dừng, mang lại trải nghiệm thư giãn.

Phân khu thừa hưởng tiện ích của tổ hợp Country Club by InterContinetal Thanh Xuan Valley Resort. Ảnh: BIM Land

Lakeside Residences cũng gần kề tổ hợp Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, cho phép cư dân tiếp cận hệ tiện ích theo mô hình nghỉ dưỡng. Điều này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống, nơi các yếu tố thiên nhiên, kiến trúc và dịch vụ được phát triển song song.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, The Lake Collection hướng đến việc xây dựng môi trường sống gắn với thiên nhiên, đồng thời đảm bảo sự riêng tư và đa dạng trải nghiệm cho cư dân trong dài hạn.

Song Anh