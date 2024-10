Lagoon Residences thiết lập phong cách sống nghỉ dưỡng bên bờ vịnh biển

nhờ quy hoạch cảnh quan bài bản, giữ nguyên vẹn bản sắc thiên nhiên

cùng phong cách kiến trúc độc đáo, dịch vụ cao cấp.

Mỗi ngôi nhà không chỉ là chốn đi về thân thuộc

mà trở thành khu nghỉ dưỡng “thiên đường”, nơi

mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, mang

đến cho chủ nhân một cuộc sống đầy ắp trải

nghiệm với mọi nhu cầu đều được đáp ứng vượt

trên niềm mong đợi.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích được "may đo" riêng cho từng chủ nhân, nâng cao tiêu chuẩn sống thông qua dịch vụ được cá nhân hóa. Mỗi cư dân không chỉ được tận hưởng sự an toàn và riêng tư với hệ thống an ninh hoạt động 24/7 và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp mà còn được trải nghiệm những tiện ích cao cấp.

Trung tâm tiện ích tại đây là Clubhouse rộng 5.000m² hội tụ đầy đủ tiện ích dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Cư dân có thể thư giãn trong không gian sang trọng của lounge & coffee, rèn luyện sức khỏe trong phòng gym hiện đại, phòng golf mô phỏng 3D, tận hưởng cảm giác thư thái tại bể bơi bốn mùa. Các sự kiện riêng tư và các buổi họp quan trọng được phục vụ tại phòng họp đa chức năng.