Biệt thự Indochine nhiều không gian mở cho gia đình 3 thế hệ

Căn biệt thự tại Văn Giang, Hưng Yên, thuộc sở hữu của một gia đình ba thế hệ, mong muốn không gian sống vừa mang dấu ấn truyền thống Á Đông, vừa đảm bảo tiện nghi, hiện đại.
Tầng 1 của căn nhà là sân vườn, gara, phòng khách, bếp, bàn ăn, một phòng ngủ phụ và hai khu vệ sinh. Tầng 2 là một phòng ngủ master, hai phòng ngủ nhỏ, một khu vệ sinh chung. Tầng 3 là khu vực phòng thờ và sân giặt phơi.
Căn biệt thự tại Văn Giang, Hưng Yên, thuộc sở hữu của một gia đình ba thế hệ, mong muốn không gian sống vừa mang dấu ấn truyền thống Á Đông, vừa đảm bảo tiện nghi, hiện đại.
Tầng 1 của căn nhà là sân vườn, gara, phòng khách, bếp, bàn ăn, một phòng ngủ phụ và hai khu vệ sinh. Tầng 2 là một phòng ngủ master, hai phòng ngủ nhỏ, một khu vệ sinh chung. Tầng 3 là khu vực phòng thờ và sân giặt phơi.
Các không gian có bố cục mở, tăng kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Tiền sảnh bố trí trống đồng gỗ và tượng nghệ thuật làm điểm nhấn trung tâm, kết nối ba không gian chính. Hệ vách và phào ốp gỗ tạo khung chuyển tiếp sang phòng khách và khu bàn ăn. Đèn trần kiểu đèn lồng kết hợp trần giật cấp tăng chiều sâu cho khu vực đón khách.
Các không gian có bố cục mở, tăng kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Tiền sảnh bố trí trống đồng gỗ và tượng nghệ thuật làm điểm nhấn trung tâm, kết nối ba không gian chính. Hệ vách và phào ốp gỗ tạo khung chuyển tiếp sang phòng khách và khu bàn ăn. Đèn trần kiểu đèn lồng kết hợp trần giật cấp tăng chiều sâu cho khu vực đón khách.
Phòng khách thiết kế theo trục đối xứng, kết hợp kệ tường gỗ và những chi tiết trang trí mang đậm tinh thần Á Đông.
Phòng khách thiết kế theo trục đối xứng, kết hợp kệ tường gỗ và những chi tiết trang trí mang đậm tinh thần Á Đông.
Lan can tay vịn sử dụng gỗ tự nhiên, phần trụ đầu cầu thang điêu khắc hoa văn hoa lá mang âm hưởng cổ điển. Ánh sáng âm sàn giúp tôn lên đường nét uốn lượn của chất liệu gỗ. Tranh tròn treo tường với họa tiết hoa tạo điểm nhấn mềm mại cho không gian chuyển tiếp giữa các tầng.
Lan can tay vịn sử dụng gỗ tự nhiên, phần trụ đầu cầu thang điêu khắc hoa văn hoa lá mang âm hưởng cổ điển. Ánh sáng âm sàn giúp tôn lên đường nét uốn lượn của chất liệu gỗ. Tranh tròn treo tường với họa tiết hoa tạo điểm nhấn mềm mại cho không gian chuyển tiếp giữa các tầng.
Vật liệu sử dụng ở phòng ăn cũng như các phòng khác gồm gỗ tự nhiên, mây, tre, nứa, gạch bông, đá và gốm sứ. Đây là những chất liệu quen thuộc trong kiến trúc Á Đông, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa nâng cao tính thẩm mỹ.
Vật liệu sử dụng ở phòng ăn cũng như các phòng khác gồm gỗ tự nhiên, mây, tre, nứa, gạch bông, đá và gốm sứ. Đây là những chất liệu quen thuộc trong kiến trúc Á Đông, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa nâng cao tính thẩm mỹ.
Tại khu vực phòng ăn, bàn mặt kính đen đi cùng ghế gỗ nan mây tạo đồng bộ với tổng thể nội thất. Ánh sáng được khai thác thông qua các khung cửa sổ lớn, kết hợp rèm hai lớp để điều chỉnh độ sáng.
Tại khu vực phòng ăn, bàn mặt kính đen đi cùng ghế gỗ nan mây tạo đồng bộ với tổng thể nội thất. Ánh sáng được khai thác thông qua các khung cửa sổ lớn, kết hợp rèm hai lớp để điều chỉnh độ sáng.
Tủ bếp sơn xanh nhạt toàn bộ, kết hợp đèn hắt sáng âm tường. Đảo bếp tích hợp chỗ ngồi tiện dụng.
Tủ bếp sơn xanh nhạt toàn bộ, kết hợp đèn hắt sáng âm tường. Đảo bếp tích hợp chỗ ngồi tiện dụng.
Phòng ngủ master sử dụng tông màu trầm, sàn gỗ xương cá và nội thất đồng bộ phong cách Indochine. Giường và tab đầu giường bo tròn, kết hợp nan mây và gỗ tự nhiên.
Phòng ngủ master sử dụng tông màu trầm, sàn gỗ xương cá và nội thất đồng bộ phong cách Indochine. Giường và tab đầu giường bo tròn, kết hợp nan mây và gỗ tự nhiên.
Không gian thay đồ với hai bên là hệ tủ âm tường cánh vòm cong, bo viền và kết hợp nan mây đục lỗ giúp thông thoáng. Bộ bàn ghế nhỏ ở trung tâm đóng vai trò điểm dừng thay đồ, ánh sáng được bổ sung từ đèn thả trần 3 bóng kiểu bán cổ điển. Phía sau là phòng vệ sinh ngăn cách bằng kính mờ.
Không gian thay đồ với hai bên là hệ tủ âm tường cánh vòm cong, bo viền và kết hợp nan mây đục lỗ giúp thông thoáng. Bộ bàn ghế nhỏ ở trung tâm đóng vai trò điểm dừng thay đồ, ánh sáng được bổ sung từ đèn thả trần 3 bóng kiểu bán cổ điển. Phía sau là phòng vệ sinh ngăn cách bằng kính mờ.
Phòng vệ sinh phối hợp nhiều loại gạch khác nhau. Sàn lát gạch bông họa tiết hoa đen trắng đối xứng. Mảng tường phía bồn cầu ốp gạch xương cá màu đen, tạo sự tương phản với tường trắng. Góc tắm đứng bên ngoài ốp gạch mosaic xanh nổi bật.
Phòng vệ sinh phối hợp nhiều loại gạch khác nhau. Sàn lát gạch bông họa tiết hoa đen trắng đối xứng. Mảng tường phía bồn cầu ốp gạch xương cá màu đen, tạo sự tương phản với tường trắng. Góc tắm đứng bên ngoài ốp gạch mosaic xanh nổi bật.
Khu vực cảnh quan sân vườn được đầu tư với cầu gỗ, hồ cá và cây tán thấp, góp phần điều hòa không khí.
Khu vực cảnh quan sân vườn được đầu tư với cầu gỗ, hồ cá và cây tán thấp, góp phần điều hòa không khí.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: Zmili Design
Ảnh: Ant's photography