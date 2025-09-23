Biệt thự Indochine nhiều không gian mở cho gia đình 3 thế hệ

Căn biệt thự tại Văn Giang, Hưng Yên, thuộc sở hữu của một gia đình ba thế hệ, mong muốn không gian sống vừa mang dấu ấn truyền thống Á Đông, vừa đảm bảo tiện nghi, hiện đại.

Tầng 1 của căn nhà là sân vườn, gara, phòng khách, bếp, bàn ăn, một phòng ngủ phụ và hai khu vệ sinh. Tầng 2 là một phòng ngủ master, hai phòng ngủ nhỏ, một khu vệ sinh chung. Tầng 3 là khu vực phòng thờ và sân giặt phơi.