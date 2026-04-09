Biệt thự hướng tây dùng đường cong 'bẫy gió' và chống nắng

Căn biệt thự tại TP.HCM có quy mô 3 tầng với diện tích xây dựng 350 m2 nằm trên khu đất 135 m2. Nhìn từ ngoài, mặt tiền căn nhà thoát khỏi hình khối hộp thông thường nhờ thủ pháp uốn cong các khối tích.
Hệ vách tường sử dụng sơn màu xám, điểm nhấn bằng lớp sơn hiệu ứng giả gỉ sét tạo tương phản bề mặt vật liệu. Đội ngũ thiết kế tính toán kỹ các mảng kín và mở trên mặt tiền, giúp kiểm soát hiệu quả bức xạ nhiệt từ hướng tây, đồng thời tạo ra những "bẫy gió" tự nhiên luân chuyển vào sâu bên trong.
Hệ thống giếng trời đóng vai trò trục lõi giao thông đứng và phân bổ ánh sáng chính cho toàn bộ 3 tầng.
Tầng một tổ chức theo không gian mở, bắt đầu bằng khoảng lùi sân trước, dẫn dắt người ở vào khu vực giải trí trung tâm đặt trực tiếp dưới giếng trời. Bố cục này giúp khu sinh hoạt chung duy trì cường độ ánh sáng tự nhiên lý tưởng suốt ban ngày.
Góc phòng khách với sofa trắng đặt sát hốc tường bo cong, sơn hiệu ứng tone màu vàng ấm kết hợp đèn LED viền tạo chiều sâu.
Khu vực bếp bố trí dọc theo một phía tầng trệt, sử dụng hệ tủ gỗ kết hợp mặt đá trắng.
Bàn ăn lớn đặt trong hốc tường vòm, treo đèn mây thủ công, tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt chung.
Phía sau tầng trệt, bể bơi ngoài trời ốp gạch mosaic xanh ngọc nằm sát tường đá.
Khu vực này mở hoàn toàn lên trời, tạo khung cảnh nghỉ dưỡng ngay trong căn nhà.
Cầu thang nối các tầng sử dụng lan can sắt sơn trắng kết hợp tay vịn gỗ, thiết kế thanh mảnh để không cản ánh sáng từ giếng trời.
Phòng ngủ với hệ giường gỗ tích hợp đèn LED gầm, tường đầu giường sơn hiệu ứng màu vàng.
Ban công các tầng trên mở ra tầm nhìn phố. Nội thất ban công gồm ghế mây và chậu cây lớn, phù hợp cho nhu cầu thư giãn ngoài trời.
Nhìn từ ngoài vào, các tầng bố trí bồn cây và chậu cây treo, tạo mảng xanh giúp điều hòa vi khí hậu.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Kiến Xanh Design
Ảnh: Lon Ton Studio