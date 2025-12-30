Biệt thự hơn 2.000 m2 như phòng trưng bày nghệ thuật giữa cánh đồng

Đây là căn biệt thự và nhà ở kết hợp trưng bày nghệ thuật, nằm tại Bali (Indonesia). Công trình có diện tích 2.252 m2, thuộc sở hữu của một cặp họa sĩ và kiến trúc sư. Gia chủ mong muốn có không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên, đủ điều kiện để sinh hoạt gia đình, làm việc sáng tạo và lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật cổ.
Bài toán đặt ra là dung hòa đời sống thường nhật với chức năng trưng bày. Khu đất nằm tách khỏi đường chính, có độ dốc và bao quanh bởi ruộng lúa, hướng về phía hoàng hôn.
Dọc theo mặt biệt thự là hồ bơi lớn, chiều dài gần tương đương bể bơi tiêu chuẩn, tạo trục nhìn ra cảnh quan tự nhiên.
Ngôn ngữ thiết kế tập trung vào vật liệu thô và hình khối thẳng. Thay vì giữ màu xám lạnh của bê tông, công trình được hoàn thiện bằng sắc đỏ đất nung, giúp cân bằng thị giác với các bề mặt gỗ.
Ngay từ lối vào, các tác phẩm điêu khắc gỗ, tượng và tranh vẽ được bố trí đan xen trong không gian, tạo mối liên hệ trực tiếp giữa nghệ thuật, vật liệu và kiến trúc.
Hành lang tầng trên được tổ chức như một trục kết nối mở, chạy dọc theo khoảng sân trong và các khối chức năng. Trần ốp gỗ kết hợp mái đua rộng giúp che nắng, giảm bức xạ trực tiếp. Lan can kính giữ tầm nhìn liên tục xuống không gian sân vườn và hồ bơi bên dưới, trong khi hệ cây trồng dọc lối đi đóng vai trò lớp đệm xanh.
Không gian hiên nhà được tổ chức sát hồ bơi, sử dụng hệ cửa kính trượt khung gỗ giúp kết nối trực tiếp trong và ngoài.
Khu vực sinh hoạt chung được tổ chức xoay quanh bộ sofa vải, phía trên là hệ trần treo bằng các giỏ đan thủ công.
Cầu thang dẫn xuống khu vực yên tĩnh nhất của ngôi nhà, nơi bố trí phòng trưng bày riêng cho tranh. Tại đây, kiến trúc đóng vai trò làm nền, nhấn mạnh sự hiện diện của tác phẩm nghệ thuật.
Một số khu vực được nâng trần cao và tổ chức bán mở, cho phép ánh sáng và gió tự nhiên xuyên suốt công trình.
Không gian ăn được bố trí sát hệ cửa kính lớn, mở tầm nhìn ra cánh đồng lúa phía ngoài.
Một khu trưng bày với hệ hốc tường âm để đặt tượng, đồ gốm và sách sưu tầm.
Phòng ngủ được tổ chức theo dạng mở, liên thông khu nghỉ, góc tiếp khách và lối nhìn ra cảnh quan ruộng lúa.
Không gian sân trong khi lên đèn, ánh sáng làm rõ cấu trúc khối chữ U của căn biệt thự.
Bích Phương (theo Bali-interiors)