Biệt thự hơn 2.000 m2 như phòng trưng bày nghệ thuật giữa cánh đồng

Ngôn ngữ thiết kế tập trung vào vật liệu thô và hình khối thẳng. Thay vì giữ màu xám lạnh của bê tông, công trình được hoàn thiện bằng sắc đỏ đất nung, giúp cân bằng thị giác với các bề mặt gỗ.

Ngay từ lối vào, các tác phẩm điêu khắc gỗ, tượng và tranh vẽ được bố trí đan xen trong không gian, tạo mối liên hệ trực tiếp giữa nghệ thuật, vật liệu và kiến trúc.