Biệt thự hơn 1.000 m2 trên đồi thiết kế 'trôi' theo sườn dốc

Căn biệt thự nằm tại khu vực dốc nhất của vùng đồi Tampah Hills, phía nam Lombok, Indonesia. Dự án là một phần trong tổng thể quy hoạch tại Tampah Hills, nơi kiến trúc được đặt trong mối quan hệ tương hỗ với thiên nhiên. Biệt thự này trở thành một ví dụ điển hình cho xu hướng thiết kế vừa độc đáo vừa bền vững.
Với diện tích 1.117 m2, công trình được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa địa hình và hình học. Mặt cắt công trình thể hiện rõ kết cấu phân tầng theo địa hình, với các khối chức năng sắp xếp lệch cao độ, tận dụng độ dốc tự nhiên để tối ưu tầm nhìn và hạn chế tác động lên cảnh quan.
Biệt thự nổi bật với hình khối uốn cong ôm theo sườn đồi, xen lẫn giữa cây xanh và địa hình đá.
Từ góc nhìn trên cao, biệt thự như một khối điêu khắc nằm gọn trong cảnh quan núi rừng. Bố cục của biệt thự gồm các khối tròn liên kết nhau, đảm bảo phân khu rõ ràng.
Các không gian sinh hoạt chung như phòng khách, phòng ăn, bếp được tổ chức trong các khối hình tròn lớn ở trung tâm.
Bao quanh đó là các khu vực nhà riêng tư dành cho hai gia đình và một sân tập yoga trên đỉnh mái.
Vật liệu chủ đạo của căn biệt thự gồm trần gỗ teak, tường trắng và sàn đá màu sáng. Tổ hợp vật liệu này giữ cho tổng thể công trình thống nhất, đồng thời làm nền để cảnh quan tự nhiên nổi bật. Hệ mái vòm bằng gỗ cùng các ô giếng trời giúp không gian bên trong luôn thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên.
Các khối nhà liên kết theo dạng vòng cung, vừa tận dụng được tầm nhìn rộng, vừa đảm bảo sự liền mạch trong quá trình di chuyển giữa các khu vực chức năng.
Sân hiên lát đá rộng mở ra hồ bơi vô cực, nối liền tầm mắt với đường cong bờ biển phía dưới.
Bàn ăn ngoài trời đặt dưới mái che có khe sáng hình nan quạt.
Khung cảnh đêm tại biệt thự gợi cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống thường nhật.
Biệt thự nhìn từ trên cao vào buổi tối, nổi bật với hệ mái cong cùng các khe sáng âm trần.
Bích Phương (theo Homeadore)