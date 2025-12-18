Biệt thự hơn 1.000 m2 trên đồi thiết kế 'trôi' theo sườn dốc

Căn biệt thự nằm tại khu vực dốc nhất của vùng đồi Tampah Hills, phía nam Lombok, Indonesia. Dự án là một phần trong tổng thể quy hoạch tại Tampah Hills, nơi kiến trúc được đặt trong mối quan hệ tương hỗ với thiên nhiên. Biệt thự này trở thành một ví dụ điển hình cho xu hướng thiết kế vừa độc đáo vừa bền vững.