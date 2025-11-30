Biệt thự hình tròn rộng 475 m2 giữa rừng nhiệt đới

Công trình tọa lạc tại vùng cao nguyên Payangan (Indonesia), diện tích 475 m2. Ngôi nhà được thiết kế theo cấu trúc hình tròn, toàn bộ các không gian chức năng được bố trí dọc theo vành ngoài, hướng ra rừng nhiệt đới.
Góc nhìn từ trên cao của căn biệt thự, nơi mái nhà hình vòm tròn kết hợp với không gian cảnh quan xung quanh, tạo thành cấu trúc hài hòa với thiên nhiên.
Hồ bơi vô cực chạy theo hình vòng cung xung quanh biệt thự.
Công trình là sự tổng hòa của hệ vật liệu bản địa và giải pháp tổ chức không gian, hướng mở về cảnh quan rừng nhiệt đới đặc trưng của vùng Payangan.
Không gian trung tâm được thiết kế như một khu vườn, bao quanh bởi những bức tường gạch. Trần nhà vòm cong rộng mở, tạo ra một cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên vào trong. Khu vực này mang đến không gian tĩnh lặng, tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu.
Khu bếp được thiết kế mở, mang lại sự thoải mái cho các hoạt động nấu nướng và tiếp đón khách. Vật liệu gỗ tự nhiên được sử dụng cho tủ bếp và bàn ăn, tạo nên không gian hiện đại nhưng vẫn giữ nét mộc mạc.
Không gian trong nhà xoay quanh một tâm tròn duy nhất, tạo nên sự cân bằng cho toàn bộ công trình, gợi nhắc đến hiệu ứng gợn sóng lan tỏa từ một điểm tác động.
Ngôn ngữ vật liệu lấy cảm hứng từ thủ công truyền thống Bali, nổi bật với các bức tường gạch xếp chữ V, chi tiết đan lát và hoa văn hình học. Tất cả được tái hiện dưới lăng kính hiện đại, không phô trương nhưng tạo chiều sâu thị giác.
Hồ bơi vô cực kéo dài theo hình vòng cung, tạo sự kết nối liền mạch giữa không gian sống và thiên nhiên bao quanh.
Hành lang dẫn vào không gian riêng tư của ngôi nhà. Các cánh cửa gỗ kết hợp với hệ thống cửa chớp giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi ánh sáng mạnh và gió.
Hệ mái cong của biệt thự mang lại vẻ đẹp kiến trúc mềm mại, bảo vệ không gian sống khỏi nắng mưa, và thoải mái tối đa cho các khu vực ngoài trời.
Các khu vực riêng tư, gồm phòng ngủ, được bố trí ở phía sau, với hệ thống điều hòa và cách nhiệt riêng biệt. Phòng ngủ được trang trí bằng vật liệu tự nhiên, mang lại không gian ấm cúng và thư giãn.
Bích Phương (theo Worldarchidesign)