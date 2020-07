Biệt thự hạng sang cho giới nhà giàu Hà Nội

98 căn biệt thự độc bản trong dự án Vinhomes Green Villas bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản hạng sang Hà Nội.

Với giới nhà giàu, các căn biệt thự hạng sang không chỉ là nơi an cư mà còn góp phần khẳng định vị thế trong xã hội. Hầu hết những thành phố lớn trên thế giới đều hình thành những cộng đồng cư dân đặc biệt mà chỉ cần nhắc đến, ai cũng có thể biết được vị thế và đẳng cấp của họ, tiêu biểu như khu nhà giàu Gangnam ở Seoul, khu đại gia The Peak ở Hongkong hay Beverly Hills ở Los Angeles... Hà Nội cũng có chốn an cư dành cho giới nhà giàu.

Khu biệt thự Hồ Tây

Nằm ẩn mình sau những rặng cây xanh, hưởng trọn không khí trong lành của hồ nước, hồ Tây từ lâu đã trở thành không gian sống yêu thích của giới nhà giàu Hà thành. Xung quanh khu vực này có hàng loạt biệt thự đẳng cấp cùng các dự án hạng sang, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới nhà giàu.

Theo anh Nguyễn Thanh Bình, đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại Trung Hòa Nhân Chính, giá nhà ở khu vực Hồ Tây có giá khá đắt, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi m2 nên thường phù hợp với các đại gia mua để hưởng thụ.

Khu đô thị Vinhomes Riverside

Cách trung tâm hồ Hoàn Kiếm chỉ ít phút lái xe, khu đô thị Vinhomes Riverside là ngôi nhà chung của cộng đồng hơn 3.000 cư dân. Với quy hoạch lấy cảm hứng từ Venice, Vinhomes Riverside sở hữu những cảnh quan kiến trúc độc đáo. Đây là chốn an cư, lạc nghiệp được giới nhà giàu yêu thích, tạo nên cộng đồng thượng lưu chuẩn mực giữa lòng Hà Nội.

Không gian sống tại Vinhomes Riverside.

Vài năm trở lại đây, Vinhomes Riverside trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, nhất là những chuyên gia cấp cao, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia có khả năng chi trả cao.

Được phát triển theo mô hình "thành phố thu nhỏ" hiện đại và năng động, Vinhomes Riverside hội tụ đầy đủ những tiện ích vượt trội: trường mầm non Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Long Biên, trung tâm ẩm thực và hội nghị đẳng cấp quốc tế Almaz, công viên khủng long, khu phức hợp thể thao ngoài trời, sân tập golf 20 làn, bể bơi vô cực... bố trí xen kẽ các khu dân cư.

Dự án Vinhomes Green Villas

Nếu khu Đông Hà Nội có Vinhomes Riverside thì khu Tây sắp có thêm dự án Vinhomes Green Villas dành cho nhóm khách hàng thượng lưu. Nằm trong đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Villas là quần thể khép kín, đề cao giá trị sống riêng tư, biệt lập được kiến tạo với an ninh đa lớp 24/7 đảm bảo an toàn.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Villas.

Dự án có quy mô 13,7ha với 98 căn biệt thự độc bản cùng thiết kế sang trọng, giữa 4,2 ha khuôn viên cây xanh và mặt nước, mật độ xây dựng chỉ 30%. Dự án chỉ nằm cách Zen Park của đại đô thị khoảng 500m, mang đậm màu sắc văn hóa xứ sở hoa anh đào. Bên cạnh đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất trong hệ thống Vincom cả nước sẽ đi vào hoạt động biến nơi đây trở thành trung tâm mới đầy sôi động của khu vực phía Tây.

Vinhomes Green Villas đang trong quá trình bàn giao và triển khai chính sách bán hàng linh hoạt. Chỉ cần trả 35%, khách hàng có thể nhận ngay biệt thự về ở; chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới tháng 8/2021. Theo đó, sau 13 tháng nhận nhà, khách hàng mới cần thanh toán 65% còn lại.

Tâm Anh