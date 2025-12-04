Biệt thự giữa đảo xanh tại đại đô thị lớn nhất Nghệ An

Biệt thự đảo Central Island nằm tại "trái tim" đô thị Eco Central Park, Nghệ An, hướng đến cư dân là những người có thu nhập cao.
Với quy mô 22 ha, phân khu được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu compound biệt lập với an ninh riêng, tiện ích dịch vụ riêng. Mặt nước là ranh giới tự nhiên để ngăn cách phân khu với phần còn lại của đô thị.
Mật độ xây dựng công trình nhà ở tại các nhánh đảo ở vùng lõi chiếm 19%, còn lại là cảnh quan sân vườn, hạ tầng tiện ích. Tỷ lệ này giúp cư dân tận hưởng không gian sống khoáng đạt hơn, đảm bảo sự riêng tư hơn khi bao bọc xung quanh căn nhà là nhiều khoảng không của thảm thực vật và mặt nước.
Ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết khách hàng thành đạt hiện nay sẵn sàng chi trả hàng chục tỷ đồng để mua môi trường sống. Do đó, tại Central Island, sự thoải mái và an toàn được tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn, mỗi căn đều có sân vườn riêng. Sự an toàn của mặt nước được thiết kế kỹ. 2-3 m ven bờ là "vùng đệm sinh thái" có mực nước chỉ cao 30 cm, sau đó thoải dần ra xa.
"Điều này giúp cho bờ kè của các nhánh đảo đủ độ rộng, mặt nước tạo tầm nhìn đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn cao cho cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ", ông Quang lý giải.
Không gian bên trong của các căn biệt thự được thiết kế đón nắng, gió tự nhiên. Nhờ sử dụng kính diện tích lớn, không gian trong nhà với cảnh quan ngoài trời như được xóa khoảng cách. Nhiều tầng thực vật bao bọc cũng giúp vi khí hậu trong khu được điều hòa, giảm hấp thụ nhiệt đến 5 độ C so với những khu vực lân cận.
Về kiến trúc, Central Island mang nét đặc trưng châu Âu hiện đại, sử dụng hệ thống mái dốc cao, cửa sổ và cửa chính rộng. Đặc biệt, chủ đầu tư Ecopark lựa chọn kết cấu khung cửa nan nhỏ, giúp gia cố hệ thống kính tốt hơn trong mùa mưa gió, phù hợp với thời tiết tại Nghệ An.
Sau lớp an ninh khép kín, cư dân Central Island được tận hưởng hệ tiện ích đặc quyền. Trẻ nhỏ có sân chơi riêng. Người lớn có đường dạo bộ, khu thể thao, phòng gym, yoga, bể bơi bốn mùa phục vụ riêng cho cư dân biệt thự đảo.
Central Island liền kề loạt tiện ích nổi bật đã hiện hữu tại khu đô thị như công viên Hồ Thiên Nga 10 ha, quảng trường Ánh Sáng, quảng trường nhạc nước, khu phức hợp thương mại thể thao, trường liên cấp FPT sẽ tuyển sinh vào năm học 2026-2027.
Năm ngoái, Luxury Lifestyle Awards - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ sang trọng bậc nhất thế giới đã vinh danh nhà mẫu biệt thự đảo Central Island. Giải thưởng này đánh giá cao thiết kế đặt giữa không gian xanh khoáng đạt, trong lành, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.
Ngoài sản phẩm biệt thự, phân khu còn có dãy shophouse đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân.
Biệt thự đảo cũng là dòng sản phẩm đặc trưng của Ecopark. Nhà sáng lập lần đầu tiên phát triển dòng sản phẩm này tại "thành phố xanh" Ecopark (Hưng Yên), dành cho giới siêu giàu.
Eco Central Park là dự án khu đô thị lớn nhất của Ecopark tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có quy mô gần 200 ha, nằm ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Ngoài biệt thự đảo, đô thị này đã giới thiệu phân khu thương mại The Campus, phân khu cao tầng Central Park Residences, phân khu trung tầng Swanlake, đồng thời bàn giao nhiều phân khu đón hàng nghìn cư dân về sinh sống.
Hoài Phương
Ảnh: Ecopark