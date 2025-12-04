Biệt thự giữa đảo xanh tại đại đô thị lớn nhất Nghệ An

Biệt thự đảo Central Island nằm tại "trái tim" đô thị Eco Central Park, Nghệ An, hướng đến cư dân là những người có thu nhập cao.

Với quy mô 22 ha, phân khu được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu compound biệt lập với an ninh riêng, tiện ích dịch vụ riêng. Mặt nước là ranh giới tự nhiên để ngăn cách phân khu với phần còn lại của đô thị.