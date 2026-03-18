Biệt thự gần 100 tuổi thành Nhà văn hoá thanh niên TP HCM

Từ 14/3, Nhà Văn hóa Thanh niên chuyển sang trụ sở mới tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, cách địa điểm cũ khoảng 400 m. Công trình là biệt thự cổ, được sử dụng làm nơi hoạt động tạm trong khoảng ba năm, chờ xây dựng cơ sở mới.
Trước đó, UBND TP HCM đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng cho Nhà văn hóa Thanh niên để xây mới. Tòa nhà quy mô 25 tầng, cao hơn 84 m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 93.500 m2, nằm trên diện tích đất hơn 13.300 m2. Dự án khởi công tháng 12/2025, tiến độ thực hiện đến năm 2028.
Từ 14/3, Nhà Văn hóa Thanh niên chuyển sang trụ sở mới tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, cách địa điểm cũ khoảng 400 m. Công trình là biệt thự cổ, được sử dụng làm nơi hoạt động tạm trong khoảng ba năm, chờ xây dựng cơ sở mới.
Trước đó, UBND TP HCM đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng cho Nhà văn hóa Thanh niên để xây mới. Tòa nhà quy mô 25 tầng, cao hơn 84 m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 93.500 m2, nằm trên diện tích đất hơn 13.300 m2. Dự án khởi công tháng 12/2025, tiến độ thực hiện đến năm 2028.
Toàn bộ mái đều lợp ngói đỏ với độ dốc lớn, mang đậm dấu ấn kiến trúc biệt thự kiểu châu Âu. Công trình có điểm nhấn là hai tháp với các góc bo tròn vút lên trên, mái chóp nhọn.
Ông Nguyễn Hồng Phúc cho biết tòa nhà có nhiều phòng, đủ đáp ứng cho các lớp đào tạo, sinh hoạt câu lạc bộ cùng các chương trình kỹ năng dành với quy mô vừa và nhỏ. "Các sự kiện giải trí, nghệ thuật lớn chúng tôi sẽ tìm kiếm đối tác để phối hợp tổ chức tại các địa điểm khác trong thành phố", ông Phúc nói.
Toàn bộ mái đều lợp ngói đỏ với độ dốc lớn, mang đậm dấu ấn kiến trúc biệt thự kiểu châu Âu. Công trình có điểm nhấn là hai tháp với các góc bo tròn vút lên trên, mái chóp nhọn.
Ông Nguyễn Hồng Phúc cho biết tòa nhà có nhiều phòng, đủ đáp ứng cho các lớp đào tạo, sinh hoạt câu lạc bộ cùng các chương trình kỹ năng dành với quy mô vừa và nhỏ. "Các sự kiện giải trí, nghệ thuật lớn chúng tôi sẽ tìm kiếm đối tác để phối hợp tổ chức tại các địa điểm khác trong thành phố", ông Phúc nói.
Các dãy nhà có tổng 21 phòng, được chia làm 6 phòng ban chức năng. Hiện trụ sở là nơi làm việc của hơn 45 nhân viên.
Các dãy nhà có tổng 21 phòng, được chia làm 6 phòng ban chức năng. Hiện trụ sở là nơi làm việc của hơn 45 nhân viên.
Ngoài khu vực văn phòng, lễ tân, nơi tiếp khách, các phòng còn lại tùy theo diện tích được tận dụng làm nơi đào tạo kỹ năng, nghệ thuật, hội nghị với sức chứa khoảng 100 người.
Ngoài khu vực văn phòng, lễ tân, nơi tiếp khách, các phòng còn lại tùy theo diện tích được tận dụng làm nơi đào tạo kỹ năng, nghệ thuật, hội nghị với sức chứa khoảng 100 người.
Công trình có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, lối đi lát gạch. Nơi này được trồng thêm hoa, trang trí tiểu cảnh, giữ nguyên cổ thụ.
Công trình có khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, lối đi lát gạch. Nơi này được trồng thêm hoa, trang trí tiểu cảnh, giữ nguyên cổ thụ.
Toàn cảnh Nhà văn hóa Thanh niên nhìn từ trên cao. Thời gian tới, nơi này sẽ tổ chức các chương trình khởi nghiệp, giao lưu ý tưởng và các buổi thư giãn cuối tuần cho giới trẻ.
Toàn cảnh Nhà văn hóa Thanh niên nhìn từ trên cao. Thời gian tới, nơi này sẽ tổ chức các chương trình khởi nghiệp, giao lưu ý tưởng và các buổi thư giãn cuối tuần cho giới trẻ.
Quỳnh Trần