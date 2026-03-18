Biệt thự gần 100 tuổi thành Nhà văn hoá thanh niên TP HCM

Từ 14/3, Nhà Văn hóa Thanh niên chuyển sang trụ sở mới tại số 21 Phạm Ngọc Thạch, cách địa điểm cũ khoảng 400 m. Công trình là biệt thự cổ, được sử dụng làm nơi hoạt động tạm trong khoảng ba năm, chờ xây dựng cơ sở mới.

Trước đó, UBND TP HCM đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng cho Nhà văn hóa Thanh niên để xây mới. Tòa nhà quy mô 25 tầng, cao hơn 84 m, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 93.500 m2, nằm trên diện tích đất hơn 13.300 m2. Dự án khởi công tháng 12/2025, tiến độ thực hiện đến năm 2028.