Biệt thự dưới tán rừng tại đô thị phía Tây TP HCM

Forest Retreat là sản phẩm biệt thự rừng lần đầu được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu. Phân khu gồm 501 căn biệt thự có tầng hầm, đề cao trải nghiệm cá nhân, riêng tư nhưng gần gũi với môi trường thiên nhiên. Retreat Forest có mật độ phủ xanh cao, 55 m2 mỗi người, cao gấp 5 lần so với chỉ tiêu cây xanh được Liên Hợp Quốc khuyến nghị.

Hiện tại, biệt thự mẫu Retreat Forest vừa được chủ đầu tư Ecopark đưa vào khai trương, đón cư dân tương lai vào tham quan, trải nghiệm.