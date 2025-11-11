Biệt thự dưới tán rừng tại đô thị phía Tây TP HCM

Forest Retreat là sản phẩm biệt thự rừng lần đầu được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu. Phân khu gồm 501 căn biệt thự có tầng hầm, đề cao trải nghiệm cá nhân, riêng tư nhưng gần gũi với môi trường thiên nhiên. Retreat Forest có mật độ phủ xanh cao, 55 m2 mỗi người, cao gấp 5 lần so với chỉ tiêu cây xanh được Liên Hợp Quốc khuyến nghị.
Hiện tại, biệt thự mẫu Retreat Forest vừa được chủ đầu tư Ecopark đưa vào khai trương, đón cư dân tương lai vào tham quan, trải nghiệm.
501 căn biệt thự rừng Retreat Forest được sắp đặt xung quanh 24 cụm tiện ích. Các tiện ích đều nằm dưới tán thiên nhiên đa tầng, trồng theo phương pháp "túi rừng Miyawaki", giúp cho các tầng thực vật vừa đa dạng, cộng sinh và mang lại sự trong lành cho không khí cao hơn nhiều lần so với rừng đơn canh thường gặp.
Phương pháp trồng túi rừng cũng đang được Nhật Bản sử dụng để đưa thiên nhiên vào các đô thị, giúp người dân đạt được nhiều lợi ích sức khỏe hơn nhờ "tắm rừng" thường xuyên. Tiến sĩ Qing Li một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Y học Rừng đo lường liệu pháp tắm rừng Shinrin-yoku cho biết, tắm rừng giúp điều hòa tâm trạng/ổn định sinh lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tái tạo nhận thức, tăng khả năng sáng tạo, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa bệnh ung thư.
Retreat Forest lựa chọn nét kiến trúc tinh giản, hiện đại với điểm đặc trưng là hệ mái dốc thoải dần giúp căn nhà nép mình dưới tán cây. Những đường nét vuông vắn của mặt dựng, hệ cửa kính hay cửa sổ cũng đồng điệu với thảm thực vật xung quanh căn nhà. Theo nhà sáng lập Ecopark, thiết kế này giúp thiên nhiên và kiến trúc có sự hòa quyện và tôn lên vẻ đẹp của cả hai chủ thể.
Không gian phòng khách với thiết kế mở, ngập ánh sáng tự nhiên. Nhà sáng lập cho biết tất cả mặt tiếp xúc của nhà đều hướng về thiên nhiên một cách có chủ đích. Với thiết kế này, tầm mắt cư dân luôn được tiếp xúc với mảng xanh, tạo hiệu ứng thị giác tích cực, giảm căng thẳng, tăng khả năng sáng tạo đồng thời giúp không gian như mở rộng hơn.
Điểm nhấn của biệt thự là tầng trải nghiệm. Không gian này là nơi giải trí riêng tư hoặc trưng bày những bộ sưu tập theo sở thích.
Tầng hầm được thiết kế rộng nhất trong tổng thể các tầng. 100% có cửa sổ trời giúp thông gió và lấy sáng tự nhiên. Gia chủ có thể tạo khu vườn cảnh quan và đưa thiên nhiên xuống tầng hầm, biến tấu thành không gian thể hiện cá tính.
Một góc khu vực cửa sổ trời bên trong biệt thự. Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết khi hệ thực vật tại dự án sinh trưởng tốt, không khí mát sẽ có xu hướng tràn xuống các tầng thấp. Do đó, đơn vị thiết kế hai cửa sổ trời để tầng hầm mát mẻ, đủ sáng.
"Gia chủ có thể biến nơi này thành hầm rượu, bể ngâm, bể khoáng, phòng gia đình, xem phim, không gian thiền định, quầy bar, phòng triển lãm cá nhân... để phục vụ sự thưởng thức của chính họ", ông Nguyễn Thành Quang nhấn mạnh.
Không gian nội thất bên trong biệt thự. Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng các vật liệu tự nhiên, dùng kính để ngăn cách các không gian nhưng vẫn giữ sự liền mạch.
Phòng ngủ diện tích lớn với hệ cửa kính, ban công lớn hướng ra thiên nhiên.
Phòng bếp thiết kế mở, đầy đủ ánh sáng. Khi nấu ăn hay thưởng thức bữa cơm cùng người thân mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên như kì nghỉ tại resort.
Bên cạnh không gian sống gần gũi thiên nhiên, Forest Retreat còn mang đến hệ tiện ích đa dạng như bể bơi thủy sinh, sân thể thao, sân chơi, sân tập golf mini, vườn ăn quả, vườn hoa, khu yoga, thiền, vườn trà hay đa dạng các điểm vườn BBQ. Đặc biệt, mỗi túi rừng đều có khoảng diện tích trồng rau hữu cơ được gắn biển tên riêng cho từng biệt thự, giúp cư dân không chỉ trồng cây theo sở thích riêng, mà còn có thêm tương tác cộng đồng.
Hoài Phương
Ảnh: Ecopark