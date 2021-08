Biệt thự đảo hồ Hòa Bình - chốn nghỉ dưỡng đậm chất Việt

Nằm giữa lòng hồ Hoà Bình, Cullinan Hoà Bình Resort mang vẻ đẹp văn hoá xứ Mường nhưng vẫn hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Bản sắc văn hóa của dân tộc Mường gắn liền với nền văn hóa Hòa Bình ra đời từ hàng vạn năm trước. Nơi đây hội tụ sáu dân tộc anh em với những bản sắc riêng, tạo nên một nền văn hóa bản địa đậm nét truyền thống. Hoà Bình còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp được tạo bởi thế núi, đồi, sông Đà và hồ Hòa Bình với hàng trăm hòn đảo.

Với mục tiêu khơi dậy vẻ đẹp văn hoá xứ Mường, Cullinan Hoà Bình Resort khai phá những hệ giá trị tinh tuý lâu bền nhưng vẫn hòa quyện cùng yếu tố hiện đại, đẳng cấp. Với hơn 200 biệt thự trên đảo Sung, hồ Hoà Bình có quy mô 150ha cùng 8 đảo nhỏ, Cullinan Hòa Bình Resort hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành quần thể nghỉ dưỡng cao cấp của miền Bắc. Chỉ cách trung tâm Hà Nội 90 phút chạy xe, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút giới thượng lưu trong nước cũng như thế giới.

Phối cảnh dự án Cullinan Hoà Bình Resort.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng xứ núi, ông Vũ Duy Bổng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hòa Bình cùng các cộng sự tiếp tục khai phá, mở ra khái niệm mới về quần thể nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp "nhà trên núi, núi trên hồ" có quy mô lớn tại miền Bắc. Từ những chi tiết nhỏ nhất cho tới công trình lớn, dự án đều không quên thổi hồn, đặt dấu ấn văn hóa Mường và người dân tộc Hoà Bình vào trong từng kiến trúc, vật dụng trang trí, ẩm thực, trang phục...

Bể bơi với tầm nhìn ra hồ Hòa Bình.

Khát vọng lưu truyền văn hoá Mường còn được dự án tinh tế kết hợp với hệ thống tiện ích, nâng tầm trải nghiệm độc đáo "all in one" như vui chơi giải trí, gym, spa, khu nông nghiệp, khu thiền trong rừng... được đặt trên nền tự nhiên và kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Tất cả tạo nên một không gian thư giãn, mang lại cho chủ nhân cảm giác nguyên sơ và đáng sống.

Dự án còn kết hợp với chuỗi du lịch trải nghiệm kết nối di sản tại các bản làng được bảo tồn nguyên trạng suốt 2km với 8-9 nóc nhà Mường... Đan xen trong đó còn có trải nghiệm du lịch tâm linh như đền Thác Bờ, đền Đôi Cô, thắng cảnh quốc gia động Thác Bờ... để du khách có thể chiêm bái cầu may mắn, cầu tài lộc...

Bến du thuyền kết nối Cullinan Hoà Bình Resort.

"Dồn toàn tâm, lực và trí với khát vọng thiết lập lại kỷ nguyên về nghỉ dưỡng sinh thái, Cullinan Hòa Bình Resort chính là đòn bẩy, dấu ấn đậm nét giúp du lịch Hòa Bình tạo nên bước tiến mới với những tiêu chuẩn cao cấp, chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn với tư duy sáng tạo chuẩn quốc tế", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Tâm Anh