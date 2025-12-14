Biệt thự dài 100 m giữa rừng không cần điều hòa

Biệt thự tại thành phố Toyota, Nhật Bản có diện tích xây dựng 435 m2, với chiều dài xấp xỉ 100 m, nằm cạnh một dòng suối và tiếp giáp một căn nhà gỗ truyền thống. Công trình lựa chọn kết cấu bê tông, áp dụng triệt để đặc tính cách nhiệt và lưu giữ nhiệt của vật liệu để duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm mà không cần sử dụng điều hòa.