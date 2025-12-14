Biệt thự dài 100 m giữa rừng không cần điều hòa

Biệt thự tại thành phố Toyota, Nhật Bản có diện tích xây dựng 435 m2, với chiều dài xấp xỉ 100 m, nằm cạnh một dòng suối và tiếp giáp một căn nhà gỗ truyền thống. Công trình lựa chọn kết cấu bê tông, áp dụng triệt để đặc tính cách nhiệt và lưu giữ nhiệt của vật liệu để duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm mà không cần sử dụng điều hòa.
Tường của căn nhà dày 380 mm tích hợp cột và dầm, bao quanh toàn bộ không gian sống, giúp công trình giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Thiết kế công trình giới hạn chiều cao, bám sát địa hình dốc, hạn chế tác động đến tự nhiên.
Khi thi công phần móng, nhóm thiết kế phải di dời nhiều tảng đá lớn từ lòng suối. Các tảng đá sau đó được giữ lại và sử dụng làm điểm nhấn cảnh quan.
Thiết kế của căn biệt thự kết hợp các đường cong mềm và đường thẳng dứt khoát, đối lập giữa mở và kín, chuyển động và tĩnh lặng. KTS chủ đích để công trình phản ánh chính tính cách con người, vừa khép kín vừa hòa vào thiên nhiên, bao quanh bởi rừng tĩnh lặng và dòng nước luôn biến đổi.
Căn biệt thự với sân lát đá, lối đi uốn cong ôm sát triền đồi, kết hợp các mảng bê tông mài và tường đá.
Hệ cầu thang xoắn ngoài trời nối thẳng lên mái giúp tiếp cận khu vực ngắm cảnh phía trên.
Không gian biệt thự bên trong gồm xưởng sáng tạo, phòng trưng bày tranh và gốm, phòng bi-a, garage và cả rạp chiếu phim.
Lối vào biệt thự được thiết kế như một hành lang trưng bày với hệ đèn LED âm cầu thang tạo điểm nhấn chiều sâu. Tường bê tông đúc nguyên khối kết hợp kính khối màu xanh mang lại hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Chiếc mô tô phân khối lớn được đặt như một phần của không gian trưng bày, thể hiện cá tính gia chủ.
Bể bơi ngoài trời bố trí dọc theo thân biệt thự. Tường ốp đá phiến đen tăng độ tương phản với mặt nước.
Mái bê tông uốn cong tạo hiệu ứng chuyển động mềm, đồng thời che nắng cho khu vực tiếp giáp giữa trong và ngoài nhà.
Mái bê tông phản chiếu ánh sáng từ bể bơi tạo hiệu ứng thị giác lên trần.
Khu sân ngoài trời bố trí hệ ghế bê tông tích hợp chiếu sáng âm sàn, tạo thành không gian thư giãn và tụ họp vào buổi tối.
Bích Phương (theo Archdaily)