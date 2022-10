Biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập

TP HCMNgười nhà Hồ Ngọc Hà trình báo cảnh sát việc căn biệt thự của nữ ca sĩ bị trộm đột nhập, nhiều tài sản bị mất.

Sáng 8/10, người thân của nữ ca sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy căn biệt thự ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, bị đột nhập. Trong nhà đồ đạc xáo trộn, két sắt của nữ ca sĩ bị phá, toàn bộ tài sản bên trong không còn.

Gia đình nữ ca sĩ cho biết, Hồ Ngọc Hà đang lưu diễn ở nước ngoài, đã được thông báo về vụ trộm. Do két sắt để tài sản riêng của ca sĩ, nên chưa thống kê chính xác được tổng giá trị bị mất.

Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM đang phối hợp Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trườngg, trích xuất camera an ninh căn biệt thự và toàn bộ camera xung quanh khu vuệc để điều tra vụ trộm.

Quốc Thắng