Biệt thự bỏ hoang giữa rừng thành điểm du lịch khám phá

Ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đang nghiên cứu phục dựng kiến trúc của biệt thự, khảo sát các điều kiện thực tế, "xem xét cải tạo nơi này thành phòng lưu giữ văn hóa, mẫu động vật, thảm thực vật của vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén", bà Thủy thông tin thêm.

Theo bà Thủy, du khách có thể tự do đến khám phá nhưng không được tác động đến kiến trúc căn biệt thự. Du khách nên tham gia tour do chính quyền địa phương xây dựng để đảm bảo an toàn khi trải nghiệm, đồng thời khám phá tổng cộng 14 điểm di sản và 2 điểm đối tác trong vùng là san hô cổ Lang Môn; đồn Phai Khắt; xưởng thêu của người Dao Tiền; cảnh quan núi mào gà; bảo tàng rừng Trần Hưng Đạo; tuyến đường Võ Nguyên Giáp; cảnh quan lưng rồng; thung lũng treo Tĩnh Túc; mỏ thiếc Tĩnh Túc; mỏ Vonfram Lũng Mười; cảnh quan đỉnh Phia Oắc; trang trại cá hồi; đá Granit Phia Oắc; mỏ Vonfram Bản Ổ; nhà nghỉ Kolia và đồn điền chè Kolia.