Biệt thự biển đa năng phong cách Địa Trung Hải

TP HCMBiệt thự Casa tại Blanca City có hơn 200 mẫu, dùng gam màu trắng, mái vòm cong như nhà vùng Địa Trung Hải, thiết kế linh hoạt cho nhu cầu sống, khai thác kinh doanh.

Nằm trong đô thị Blanca City quy mô 96 ha, tọa lạc bên biển Bãi Sau, Vũng Tàu (cũ), phân khu Casa phát triển theo tinh thần phóng khoáng của vùng Địa Trung Hải. Các ngôi nhà xây dựng pha lẫn kiến trúc Pháp, Bồ Đào Nha và Việt Nam, với tường trắng thô mộc, vòm cửa cong, mái ngói nâu đỏ và các chi tiết vách song, cột kèo, ban công... Những chi tiết gợi hình ảnh ngôi nhà ven biển châu Âu, nhưng vẫn có các chi tiết quen thuộc của kiến trúc Nam Bộ.

Hơn 200 mẫu nhà thiết kế do Aedas - đơn vị giàu kinh nghiệm với các dự án ven biển quốc tế, phát triển riêng cho phân khu tạo nên sự đa dạng cho từng tuyến phố.

Phân khu Casa có hơn 200 mẫu thiết kế khác nhau. Ảnh: Sun Group

Nổi bật trong phân khu, các căn villa được thiết kế như những khối nhà mở, ưu tiên ánh sáng và thông gió tự nhiên. Kính mặt đứng, khoảng đệm ban công, sân vườn liên kết trực tiếp với không gian biển giúp chủ nhân cảm nhận được cảnh quan bên ngoài. Chiều cao, tỷ lệ mặt đứng và chi tiết trang trí đều được thống nhất trong tổng thể Blanca City để đảm bảo tính hài hòa dọc trục cảnh quan.

Theo chủ đầu tư Sun Group, tư duy kiến trúc tại Casa không đi theo mô hình biệt thự nghỉ dưỡng truyền thống mà hướng đến không gian đa công năng. Không gian sống được lấy cảm hứng từ mô hình villa trên bờ biển "French Riviera" - nơi các biệt thự cổ của giới quý tộc biến hóa thành khách sạn sang trọng hay quán cà phê, nhà hàng đậm tính nghệ thuật.

Các căn biệt thự biển tại phân khu Casa với tường trắng, mái ngói nâu đỏ. Ảnh: Minh Khánh

Tầng hầm có thể sử dụng linh hoạt làm phòng giải trí, hầm rượu hoặc khu lưu trữ. Tầng 1 phù hợp thành nơi uống cà phê, nhà hàng nhỏ hoặc sảnh đón tiếp. Các tầng trên có thể sắp xếp 5-8 phòng lưu trú theo mô hình boutique hotel. Sân vườn mở rộng thành khu BBQ hoặc hồ bơi mini, tạo mô hình "mini resort" trong từng căn.

Cách tổ chức này giúp biệt thự Casa đáp ứng song hành hai nhu cầu: sinh sống gần biển và khai thác kinh doanh lưu trú. Trong bối cảnh du lịch Việt ngày càng phát triển, mô hình này được đánh giá có tiềm năng khai thác cao, nhất là tại các đô thị biển gần TP HCM.

Kiến trúc bên trong căn villa. Ảnh: Minh Khánh

Dòng sản phẩm này cũng hưởng lợi từ tốc độ hoàn thiện hạ tầng. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe tháng 12, rút thời gian di chuyển từ TP HCM xuống Vũng Tàu còn hơn một tiếng. Sân bay quốc tế Long Thành sắp khai thác, trở thành cửa ngõ đón dòng khách lớn cho khu vực. Tổ hợp giải trí - công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2026, bổ sung nguồn khách lưu trú quanh năm cho khu vực Bãi Sau.

Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, trong giai đoạn 2026-2027, hàng chục triệu lượt khách quốc tế sẽ đến Việt Nam qua sân bay Long Thành. Riêng khách từ TP HCM dự báo tăng mạnh khi thời gian di chuyển ngắn hơn, mở ra nhu cầu cao cho các cơ sở lưu trú nhỏ, mô hình boutique hoặc dịch vụ đặc thù, tạo cơ hội cho các villa có không gian linh hoạt như Casa.

Một phòng chức năng bên trong biệt thự. Ảnh: Minh Khánh

Trong thời gian qua, tiến độ xây dựng phân khu Casa và nhiều hạng mục quan trọng tại Blanca City đã đạt cột mốc mới. Một số mẫu thiết kế townhouse và biệt thự đã hoàn thiện. Với nền tảng kiến trúc đồng nhất, công năng linh hoạt và vị trí hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng, Casa được dự báo tiếp tục là phân khu nổi bật trong nhóm sản phẩm thấp tầng tại Vũng Tàu, phù hợp nhu cầu ở thật và đầu tư dài hạn.

Hoài Phương