Biệt thự bị hàng xóm biến thành chuồng gà

Trung QuốcTrở về quê ở Phúc Kiến tảo mộ, ông Chen bàng hoàng phát hiện căn biệt thự 5 dân tệ bị hàng xóm phá khóa, biến tầng hầm thành nơi nuôi 50 con gà vịt.

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, anh Chen đưa gia đình về thăm nhà cũ tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Căn biệt thự rộng rãi có hồ bơi và sân vườn được xây dựng từ năm 2000, từng là nơi sinh sống của cả gia đình. Sau khi cha qua đời, anh Chen đi làm ăn xa nên khóa cửa để đó, thỉnh thoảng mới về qua.

Vừa mở cửa, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Khi xuống kiểm tra tầng hầm, gia chủ bàng hoàng phát hiện không gian đã bị chia thành 4 chuồng trại, nuôi thả khoảng 50 con gà, vịt. Khắp sàn nhà và tường dính đầy phân gia cầm, thức ăn thừa và rác thải, bốc mùi xú uế.

"Đây không chỉ là thiệt hại tài sản mà còn là sự xúc phạm đối với nơi thờ tự của gia đình tôi", anh Chen bức xúc nói.

Biệt thự 20 tỷ của anh Chen ở Phúc Kiến bị chiếm dụng nuôi gà. Ảnh: Sohu

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà đã báo cảnh sát và được khuyên nên thay ổ khóa mới để bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, toàn bộ đàn gà vịt dưới tầng hầm đã "bốc hơi" không dấu vết. Kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện nhà kho bên cạnh cũng bị phá khóa, chiếm dụng. Đến ngày thứ ba, khi anh định gia cố lại cửa nẻo thì toàn bộ đồ đạc bên trong nhà kho như bình gas, lồng sắt... cũng bị dọn sạch.

Cảnh sát xác định thủ phạm là người hàng xóm sống sát vách. Đây không phải lần đầu gia đình Chen gặp tình cảnh này. Hai năm trước, một nhà xưởng bỏ trống của anh trong thôn cũng bị chính người này phá khóa vào nuôi gia cầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Dù đã khiếu nại nhiều lần, sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Tầng hầm bị quây thành chuồng gà. Ảnh: Sohu

Hiện tại, nội thất căn biệt thự đã bị hư hại nặng nề do chất thải gia cầm, không thể sinh hoạt. Người hàng xóm đã nhờ trung gian xin lỗi nhưng anh Chen từ chối tha thứ vì cho rằng "thái độ thiếu thành khẩn". Anh khẳng định sẽ thuê công ty khử trùng chuyên nghiệp, lắp camera giám sát và kiên quyết khởi kiện đòi bồi thường chi phí cải tạo.

Bảo Nhiên (Theo Sohu)