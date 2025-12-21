Biệt thự bên hồ với mái cong xếp lớp như tác phẩm điêu khắc

Mặt tiền của căn nhà đóng vai trò là "khung nhìn" ra cảnh quan hồ và thành phố.

Cấu trúc mái dạng chữ A cách điệu được đơn giản hóa theo hình thức đương đại, tạo thành lớp vỏ kiến trúc giúp phân bố ánh sáng tự nhiên đồng đều.