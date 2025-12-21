Biệt thự bên hồ với mái cong xếp lớp như tác phẩm điêu khắc

Căn biệt thự có diện tích 383 m2, hoàn thành năm 2025 tại Jeonju, thành phố nổi tiếng về di sản văn hóa Hàn Quốc. Công trình nằm ở khu dân cư mới phát triển, đối diện công viên ven hồ.
KTS tích hợp nhiều yếu tố truyền thống như mái cong lấy cảm hứng từ kiểu mái cổ, kết hợp đường cong liên tục tạo cảm giác chuyển động liên hoàn cho khối nhà.
Mặt tiền của căn nhà đóng vai trò là "khung nhìn" ra cảnh quan hồ và thành phố.
Cấu trúc mái dạng chữ A cách điệu được đơn giản hóa theo hình thức đương đại, tạo thành lớp vỏ kiến trúc giúp phân bố ánh sáng tự nhiên đồng đều.
Hệ mái của căn nhà còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ các đường gấp khúc liên tục, gợi cảm giác "nâng lên", biểu hiện tinh thần về sự thăng hoa và kỳ vọng.
Lối vào nhà được bố trí dưới khoảng mái nhô rộng, dẫn vào khu vực sinh hoạt tầng một.
Sân này được thiết kế như "madang" (khoảng trống ba mặt khép kín trong kiến trúc truyền thống Hàn) nhằm tạo không gian thiền định và tương tác với thiên nhiên.
Nhìn từ trên xuống, khoảng sân trong được bao bọc bởi lớp mái cong, gợi cảm giác một không gian tách biệt.
Không gian thư giãn ở tầng một bố trí tối giản với bàn thấp, kệ sách âm tường và ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua hệ cửa kính lớn.
Phía trên không gian phòng khách là phòng sinh hoạt gia đình lấy ý tưởng từ hình đám mây. Chi tiết này thể hiện kỳ vọng của gia chủ về sự gắn kết.
Nội thất bên trong sử dụng gam màu trung tính kết hợp với hệ cửa lớn và lan can kính nhằm giảm thiểu vật liệu chắn sáng.
Cầu thang và hành lang bố trí lệch tầng, giúp ánh sáng len lỏi đến từng khu vực. Không gian sinh hoạt chung và riêng phân tầng rõ ràng, nhưng vẫn đảm bảo tính liên thông nhờ bố cục mở.
Từ các phòng bên trong, người ở có thể quan sát toàn cảnh mặt hồ và đô thị phía xa thông qua khung kính rộng.
Ngôi nhà lên đèn vào lúc hoàng hôn, nổi bật hệ mái cong đa lớp.
Bích Phương (theo Architizer)