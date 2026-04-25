Biệt thự ẩn mình giữa rừng với bể bơi ở tẩng hầm

Ngôi nhà nằm tại Clarke, bang Virginia, ven dãy núi Blue Ridge (Mỹ) có tổng diện tích khoảng 910 m2. Mục tiêu của các kiến trúc sư (KTS) là khiến căn nhà mang đến cảm giác "mọc" ra từ địa hình.
Công trình nằm nép mình trên một sườn dốc phủ đầy cỏ, xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi các bức tường kính.
Mái nhà vươn rộng, trần gỗ tự nhiên kéo dài liên tục từ trong ra hiên ngoài trời. Từ nhiều góc quan sát khác nhau, khối nhà thay đổi hình dạng và tỷ lệ, khiến công trình trông như nhiều khối tách biệt.
Cận cảnh phần mái nhà trồng cỏ và cây, xen kẽ với mái tôn trắng.
Con đường trải sỏi uốn cong dẫn vào biệt thự. Nhìn từ xa, ngôi nhà gần như hòa vào sườn đồi xung quanh.
Sảnh vào nhà với sàn bê tông, cửa gỗ tối màu. Trên tường móc treo mạ đồng gắn tự do, vừa để treo đồ, vừa là vật dụng trang trí.
Phòng khách và bếp bố trí liền kề trong không gian thông tầng, bên cạnh là tường kính nhìn ra rừng và sườn đồi.
Góc phòng khách với sofa cong bọc vải màu kem làm điểm nhấn chính, đặt trên thảm dệt kẻ ngang cùng tông nâu be.
Bếp bố trí liền kề, tủ bếp tích hợp thiết bị ẩn vào mặt tủ. Đảo bếp dài vừa sơ chế thức ăn vừa làm chỗ ngồi ăn thay cho bàn riêng.
Ngay cạnh bếp là khu vực ngồi chìm xuống sàn, với ba mặt tủ sách bao quanh, nhận ánh sáng từ giếng trời phía trên.
Cầu thang lớn nối liền các tầng của ngôi nhà.
Phòng ngủ chính ốp gỗ tối màu phía sau đầu giường. Phía dưới là thảm lông dày trải sàn, bên cửa sổ nhìn ra rừng thiết kế rèm vải linen buông dài.
Toàn bộ không gian phòng tắm dùng tông nâu be, vật liệu tự nhiên với sàn lát đá bản lớn, trần ốp gỗ nhạt màu.
Phòng tắm chính đặt bồn ngâm độc lập bên mặt kính nhìn thẳng ra rừng.
Tầng hầm là khu spa khép kín với bể bơi trong nhà. Dọc chiều dài bể là chuỗi vòm liên tiếp, ánh đèn âm tường chiếu lên thành các đường cong đồng thời phản chiếu xuống mặt nước.
Bể bơi ngoài trời chụp vào lúc chạng vạng tối, ánh sáng bên trong hắt ra qua tường kính hai tầng. Bể bơi nằm sát mặt sàn, xung quanh kê ghế nghỉ ngoài trời. Mái nhà vươn rộng che phủ một phần khu vực này, tạo bóng râm ban ngày.
Bích Phương (theo Housebeautiful)