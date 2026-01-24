Biệt thự 840 m2 chia đôi không gian để tạo khoảng 'thở'

Biệt thự có diện tích xây dựng 840 m2, nằm tại khu dân cư mật độ cao ở quận Kembangan, Jakarta (Indonesia). Công trình được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ, với yêu cầu bố trí đầy đủ chức năng, đồng thời đảm bảo riêng tư và thông thoáng.
Căn nhà hoàn thiện với định hướng tổ chức không gian rõ ràng, đảm bảo sự đồng bộ giữa kiến trúc, kết cấu và công năng. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt của gia đình hiện đại trong bối cảnh đô thị mật độ cao.
Giải pháp tổng thể chia công trình thành hai khối nhà đặt dọc theo hai cạnh bên khu đất. Một khối dành cho sinh hoạt chung và các hoạt động gia đình, khối còn lại bố trí không gian riêng tư.
Vật liệu căn nhà sử dụng ưu tiên độ bền và khả năng thích nghi khí hậu nhiệt đới. Mặt đứng nhà được ốp fiber cement màu sáng (vật liệu xây dựng được sản xuất từ xi măng, cát mịn, sợi cellulose và nước, có khả năng chống cháy, chống ẩm, mối mọt) kết hợp hệ lam nhôm, gỗ teak (loại gỗ với đặc tính nhẹ, dẻo dai, bền bỉ, chống chịu nước, mối mọt tốt).
Các giải pháp thụ động như che nắng, thông gió chéo, lớp đệm cây xanh được triển khai xuyên suốt trong căn nhà nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống cơ điện.
Ngôi nhà 4 tầng gồm 5 phòng ngủ, hai phòng khách, khu bếp, phòng gym và các không gian phụ trợ.
Hồ bơi đặt ở trung tâm tầng hai, thiết kế mở, trở thành trục thị giác chính kết nối với phòng khách, phòng ăn.
Tầng một bố trí gara, sảnh vào, thang bộ và thang máy. Tầng hai là không gian sinh hoạt chính, có hệ lam nghiêng giúp giảm tầm nhìn trực diện từ bên ngoài, vẫn đảm bảo độ thoáng và ánh sáng bên trong.
Bể cá koi đặt tại tiền sảnh tạo khoảng đệm trước khi vào khu sinh hoạt.
Tầng 3 dành cho các phòng ngủ. Phòng ngủ chính nằm trong khối nhà bên phải, có ban công gỗ hướng về hồ bơi, hỗ trợ đối lưu không khí. Hai phòng ngủ trẻ em bố trí phía sau.
Tầng bốn là không gian đa năng gồm phòng sinh hoạt gia đình, phòng khách phụ, phòng gym và phòng ngủ cho khách.
Cầu thang chính dưới giếng trời, kết hợp trần lam nhôm giúp khuếch tán ánh sáng xuống các tầng dưới.
Khu vườn ngoài trời bố trí tại tầng cao đóng vai trò điều hòa vi khí hậu cho căn nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)