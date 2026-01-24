Biệt thự 840 m2 chia đôi không gian để tạo khoảng 'thở'

Biệt thự có diện tích xây dựng 840 m2, nằm tại khu dân cư mật độ cao ở quận Kembangan, Jakarta (Indonesia). Công trình được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ, với yêu cầu bố trí đầy đủ chức năng, đồng thời đảm bảo riêng tư và thông thoáng.

Căn nhà hoàn thiện với định hướng tổ chức không gian rõ ràng, đảm bảo sự đồng bộ giữa kiến trúc, kết cấu và công năng. Cách tiếp cận này đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt của gia đình hiện đại trong bối cảnh đô thị mật độ cao.