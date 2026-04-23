Biệt thự 650 m2 phong cách nhiệt đới hiện đại giữa Sài Gòn

Căn biệt thự 3 tầng, diện tích sàn 650 m2 tại TP HCM được thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại (Modern Tropical). Gia chủ mong muốn có không gian sống vừa tiện nghi vừa giữ được kết nối với thiên nhiên trong khu đô thị đang phát triển dày đặc.
Mặt tiền biệt thự được tổ chức theo hình khối vuông vức, kết hợp mái lam gỗ và mảng tường ốp đá. Cổng chính dạng lam dọc bản lớn tone màu nâu trầm, đặt cạnh tường rào ốp đá trắng để tạo tương phản vật liệu.
Cây xanh được trồng dọc hàng rào, ban công và mái, hình thành lớp lọc nhiệt tự nhiên bao quanh khối nhà bê tông.
Khu sảnh đón được thiết kế dạng bậc giật cấp trải dài, sàn lát gạch tone màu be chống trơn. Trần khu vực này được ốp vật liệu giả gỗ kết hợp đèn downlight âm trần.
Phòng khách, bàn ăn và bếp bố trí theo dạng không gian mở, liên thông trực tiếp với nhau. Cầu thang dùng chất liệu thép đen kết hợp lan can kính cường lực.
Phần gầm cầu thang tận dụng làm tiểu cảnh rải sỏi trắng với đèn trang trí. Một hệ tủ kính âm tường có đèn LED hắt sáng được dùng để trưng bày rượu.
Tâm điểm phòng khách là bộ sofa da module màu nâu đất, đối diện vách tivi ốp đá tự nhiên vân mây tối màu.
Khu bàn ăn đặt ở vị trí đón sáng qua hệ cửa kính lớn sát trần. Chính giữa là bàn ăn mặt đá cùng 8 ghế bọc nệm nâu be. Gia chủ bố trí thêm một ghế massage ngay góc phòng để phục vụ nhu cầu thư giãn cá nhân.
Khu bếp tổ chức theo hình chữ U kết hợp bàn đảo. Tủ bếp dưới dùng vân gỗ sáng bo góc mềm, tủ trên là acrylic trắng kịch trần để tối ưu lưu trữ.
Các thiết bị gia dụng như lò nướng, máy rửa bát, kệ bát đĩa nâng hạ được lắp đặt âm tủ. Bồn rửa được đặt sát cửa sổ, hướng tầm nhìn ra vách đá và cây xanh ngoài giếng trời.
Phòng ngủ của mẹ chủ nhà đặt tại tầng 1, sử dụng tone trắng, be và nâu. Sàn nhà lát gỗ vân xương cá. Hệ cửa kính kết hợp rèm sáo giúp điều tiết ánh sáng.
Tầng 2 bố trí phòng ngủ master và hai phòng ngủ trẻ em. Phòng master tổ chức theo trục tuyến tính: khu ngủ - phòng thay đồ - phòng tắm.
Khu thay đồ sử dụng hệ tủ kịch trần. Bàn trang điểm gắn gương kết hợp 2 đèn treo tường hình bán cầu. Vị trí đặt đèn được tính toán để vừa tầm mắt, cung cấp nguồn sáng trực tiếp và không đổ bóng lên khuôn mặt.
Phòng tắm được bố trí khu vực tắm đứng, đón sáng qua ô cửa sổ kính kết hợp lam chắn. Khu vực lavabo nổi bật với mảng tường ốp gạch họa tiết hình học đen trắng, kết hợp mặt bàn đá terrazzo.
Để tối ưu ánh sáng tự nhiên, kiến trúc sư ưu tiên sử dụng hệ cửa sổ lớn cho hai phòng ngủ trẻ em. Hệ rèm sáo trắng được bổ sung, giúp gia chủ linh hoạt điều tiết cường độ sáng.
Căn phòng trẻ em được lát gỗ xương cá, sử dụng giường dạng bục gỗ tích hợp ngăn kéo chứa đồ.
Tầng 3 biệt thự có góc thưởng trà phong cách Japandi. Sàn gỗ giật cấp phân tách không gian, trung tâm là bàn trà thấp gỗ nguyên khối tối màu và đệm ngồi bệt đan sợi tự nhiên.
Sân thượng là lớp thiên nhiên cuối cùng của công trình. Hệ mái dạng lam gỗ tạo vệt sáng song song in bóng lên mặt sàn gạch xám và khu rải sỏi đen.
Khu vực này bố trí các chậu cây lớn. Bồn rửa tay ngoài trời tích hợp vào hốc tường với gương tròn, cùng đèn downlight nhỏ đảm bảo ánh sáng sinh hoạt về đêm.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Tròn Decor