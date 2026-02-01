Biệt thự 638 m2 'xếp lớp' không gian để giữ sự riêng tư

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 638 m2, tổ chức thành các không gian liên thông, trong đó ánh sáng, khoảng trống và các lớp chuyển tiếp giữ vai trò chủ đạo.
Tổng thể kiến trúc gồm nhiều khối xếp lớp, lùi dần về sau nhằm kiểm soát tầm nhìn và mức độ riêng tư.
Các khoảng "đặc - rỗng", ban công, hệ lam và vách chắn giúp điều tiết ánh sáng tự nhiên, giảm bức xạ trực tiếp, đồng thời tạo nhịp điệu mặt đứng. Giải pháp này cho phép công trình mở rộng về chiều cao và chiều sâu mà vẫn giữ được cảm giác kín đáo khi nhìn từ bên ngoài.
Không gian sinh hoạt chung được đặt tại lõi nhà, kết nối theo phương đứng thông qua một khoảng thông tầng lớn.
Cây xanh được đưa vào các khoảng trống và sân trong nhằm cải thiện vi khí hậu, đồng thời tạo lớp đệm giữa các không gian chức năng.
Cầu thang xoắn được xử lý như một yếu tố không gian, đóng vai trò liên kết các tầng và dẫn ánh sáng từ trên xuống.
Vật liệu sử dụng trong căn nhà chủ yếu gồm bê tông, đá tự nhiên, gỗ sáng màu, phối theo bảng màu trung tính. Bề mặt hoàn thiện hạn chế tương phản mạnh, ưu tiên cảm giác liền mạch giữa các không gian.
Khu vực phòng khách và bếp bố trí liên thông trên một mặt sàn. Hệ cửa kính lớn kết hợp rèm mỏng giúp tận dụng ánh sáng ban ngày và duy trì sự riêng tư cần thiết.
Nội thất và hệ tủ âm tường được thiết kế đồng bộ với kiến trúc.
Các không gian nghỉ ngơi được đặt lùi sâu vào trong, giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh.
Phòng ngủ ưu tiên sự yên tĩnh, ánh sáng khuếch tán và tầm nhìn hạn chế, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi.
Phòng tắm được bố trí theo trục dọc, sử dụng bồn tắm đặt giữa không gian. Hệ vách kính và gương lớn mở rộng chiều sâu.
Bích Phương (theo Archdaily)