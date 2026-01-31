Biệt thự 600 m2 tạo chiều sâu bằng ánh sáng tự nhiên

Khu để xe được bố trí lùi sâu vào khối nhà, vừa đảm bảo công năng, vừa tạo thành một không gian trưng bày gọn gàng.

Phòng sinh hoạt kết hợp hầm rượu đối diện khu để xe, đóng vai trò như không gian giải trí thân mật, bổ trợ cho phòng khách phía trên.