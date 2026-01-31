Biệt thự 600 m2 tạo chiều sâu bằng ánh sáng tự nhiên

Công trình tại Singapore có diện tích 600 m2, được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ chung sống. Định hướng thiết kế tập trung vào việc tạo không gian sinh hoạt chung rộng rãi, nhiều ánh sáng và tăng kết nối giữa các tầng.
Mặt tiền ngôi nhà sử dụng các thanh dầm ngang chạy đều trước mảng kính lớn, giúp lọc và điều tiết ánh sáng theo thời điểm trong ngày. Hệ kết cấu này tạo nên các mảng đổ bóng thay đổi liên tục trên đồ nội thất. Vào buổi tối, các dầm ngang trở thành khung nền cho hệ đèn thả, tạo ánh sáng dịu và cảm giác ấm áp.
Khu để xe được bố trí lùi sâu vào khối nhà, vừa đảm bảo công năng, vừa tạo thành một không gian trưng bày gọn gàng.
Phòng sinh hoạt kết hợp hầm rượu đối diện khu để xe, đóng vai trò như không gian giải trí thân mật, bổ trợ cho phòng khách phía trên.
Điểm nhấn của ngôi nhà là phòng khách thông tầng đặt ở tầng hai, đóng vai trò trung tâm không gian. Khu vực này có chiều cao lớn, kết hợp hệ đèn thả và cửa sổ mặt tiền cao tương ứng, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu sâu vào bên trong.
Phòng khách được kiến trúc sư sử dụng bảng màu trung tính, hạn chế chi tiết trang trí. Các không gian sinh hoạt ở tầng trên được bố trí bao quanh, tạo những góc nhìn trực diện xuống phòng khách.
Khu bếp được tổ chức với bàn đảo lớn ở trung tâm. Hệ tủ cao kịch trần giúp tăng không gian lưu trữ, trong khi mặt bàn và mảng tường bếp ốp đá vân tự nhiên tạo điểm nhấn thị giác.
Khu vực bàn ăn bố trí liền kề mảng cửa kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp rèm mỏng. Bàn ăn gỗ thiết kế đơn giản, kết hợp ghế tông màu tối tạo sự tương phản nhẹ.
Vật liệu trong nhà được lựa chọn để hỗ trợ cho ánh sáng và hình khối kiến trúc.
Cầu thang chính được thiết kế như một yếu tố kiến trúc nổi bật, kết nối các tầng và dẫn dòng ánh sáng từ giếng trời phía trên xuống. Ở tầng một, cầu thang kết thúc tại một khoảng sân nhỏ rải sỏi, mang lại cảm giác tĩnh và cân bằng cho không gian chuyển tiếp.
Ánh sáng tự nhiên tiếp tục được đưa sâu vào nhà thông qua các giếng trời.
Phòng tắm chính cũng được bố trí một giếng trời đặt trực tiếp trên bồn tắm, chiếu sáng mảng tường đá, tạo hiệu ứng ánh sáng rõ nét.
Khu vệ sinh sử dụng đá tự nhiên tông tối ốp toàn bộ tường và mặt bàn, kết hợp bồn rửa đặt nổi và hệ tủ gỗ sáng màu treo lơ lửng. Dải đèn hắt chạy dài phía sau gương giúp làm mềm ánh sáng, tạo chiều sâu cho không gian và đảm bảo đủ sáng khi sử dụng.
Phòng ngủ được bố trí tối giản, ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Giường ngủ đặt trung tâm, hai bên là mảng ốp gỗ nan dọc và đèn tường ánh sáng ấm, tạo nhịp điệu thị giác và cảm giác cân bằng.
Bích Phương (theo Archello)