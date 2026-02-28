Biệt thự 500 m2 với 90% là đường cong mềm mại

Theo nhóm thiết kế, cách tổ chức hình khối theo hướng linh hoạt giúp ngôi nhà cân bằng giữa không gian mở và khu vực riêng tư. Các khoảng chuyển tiếp không bị tách biệt rõ ràng mà được xử lý mềm, tạo sự kết nối tự nhiên giữa các khu vực. Cấu trúc, vật liệu và nội thất được tính toán đồng bộ, đồng thời thích ứng với điều kiện khí hậu tại địa phương.