Biệt thự 500 m2 với 90% là đường cong mềm mại

Ngôi nhà nằm tại khu Uptown Cairo, Al Abageyah, Ai Cập, có diện tích 500 m2. Công trình với không gian được tổ chức linh hoạt như một hệ chuyển động liên tục, thay vì chia phòng theo cách cố định. Các bức tường và trần nhà sử dụng đường cong liền mạch, giảm góc cạnh và vách ngăn cứng.
Theo nhóm thiết kế, cách tổ chức hình khối theo hướng linh hoạt giúp ngôi nhà cân bằng giữa không gian mở và khu vực riêng tư. Các khoảng chuyển tiếp không bị tách biệt rõ ràng mà được xử lý mềm, tạo sự kết nối tự nhiên giữa các khu vực. Cấu trúc, vật liệu và nội thất được tính toán đồng bộ, đồng thời thích ứng với điều kiện khí hậu tại địa phương.
Hệ tường, trần và cầu thang được xử lý liền khối bằng lớp hoàn thiện màu sáng, giảm chi tiết thừa. Các đường cong đóng vai trò định hình lưu thông, dẫn dắt tầm nhìn từ phòng khách đến bếp, lên tầng trên và ra khu vườn.
Thiết kế nội thất ưu tiên các sản phẩm có đường nét bo tròn, đồng điệu với cấu trúc uốn lượn của công trình. Nhờ đó, vật liệu, ánh sáng và hình khối liên kết mạch lạc, tạo cảm giác liền mạch giữa kiến trúc và đồ dùng.
Cầu thang đặt ở trung tâm, thiết kế bản rộng, bo tròn góc cạnh.
Phòng khách bố trí ghế rời, sofa cong, bo tròn và bàn thấp.
Khu bếp trở thành điểm nhấn chức năng ở trung tâm nhà. Hệ thiết bị được lắp đặt đồng bộ, tích hợp trong khối tủ âm tường nhằm duy trì sự liền mạch.
Bàn ăn đặt ở trung tâm không gian sinh hoạt chung, thiết kế mặt bàn bo tròn, chân trụ liền khối tạo cảm giác mềm mại.
Phòng ngủ duy trì ngôn ngữ đường cong và vật liệu đồng nhất. Cửa sổ kích thước lớn tăng chiếu sáng và thông gió tự nhiên.
Bồn tắm đá đặt trên sàn gỗ, tạo sự phân tách vật liệu giữa khu khô và khu ướt. Thiết bị vệ sinh tông đen được tiết chế chi tiết, nổi bật trên nền hoàn thiện màu sáng.
Không gian ngoài trời gồm sân vườn và hồ bơi uốn lượn. Lớp cây xanh trồng dày quanh ranh giới khu đất giúp tạo riêng tư và giảm bức xạ nhiệt.
Khu ngồi ngoài trời đặt dưới mái che khung gỗ, kết hợp rèm vải mỏng để điều tiết nắng và gió.
Hệ đèn chiếu sáng dưới đất và đèn hắt tường bố trí dọc lối đi, nhấn mạnh cấu trúc cảnh quan vào buổi tối.
Bích Phương (theo Archdaily)