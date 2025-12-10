Biệt thự 500 m2 thiết kế tối giản

Ngôi nhà nằm tại Pak Nam, Thái Lan, diện tích 500 m2, hoàn thành giữa năm nay. Tổng thể công trình là một khối hộp trắng đồng nhất, sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản cả ngoại và nội thất.
Ngôi nhà nằm tại Pak Nam, Thái Lan, diện tích 500 m2, hoàn thành giữa năm nay. Tổng thể công trình là một khối hộp trắng đồng nhất, sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản cả ngoại và nội thất.
Hệ cửa kính được bố trí đồng đều ở các mặt giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối với mảng xanh bên ngoài.
Hệ cửa kính được bố trí đồng đều ở các mặt giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối với mảng xanh bên ngoài.
Với ngân sách giới hạn, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo hướng tiết chế. Toàn bộ tường trong và ngoài đều sơn trắng, không sử dụng chi tiết trang trí, nhằm giảm chi phí và tạo phông nền trung tính để dễ dàng bổ sung nội thất về sau.
Với ngân sách giới hạn, vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo hướng tiết chế. Toàn bộ tường trong và ngoài đều sơn trắng, không sử dụng chi tiết trang trí, nhằm giảm chi phí và tạo phông nền trung tính để dễ dàng bổ sung nội thất về sau.
Cửa sổ đặt lệch tầng kết hợp mái hiên giúp hạn chế ánh nắng trực tiếp, đồng thời tối ưu thông gió tự nhiên.
Cửa sổ đặt lệch tầng kết hợp mái hiên giúp hạn chế ánh nắng trực tiếp, đồng thời tối ưu thông gió tự nhiên.
Cách tổ chức không gian và ánh sáng cho phép công trình hoạt động linh hoạt theo thời gian, phù hợp cho nhiều thế hệ sinh sống.
Cách tổ chức không gian và ánh sáng cho phép công trình hoạt động linh hoạt theo thời gian, phù hợp cho nhiều thế hệ sinh sống.
Các khu vực chức năng được bố trí tối giản nhưng tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả sử dụng và khả năng thích ứng lâu dài.
Các khu vực chức năng được bố trí tối giản nhưng tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hiệu quả sử dụng và khả năng thích ứng lâu dài.
Không gian bên trong được tổ chức theo hướng tăng tính tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Trung tâm ngôi nhà là khu vực sinh hoạt chung có trần cao hai tầng, đóng vai trò kết nối các phòng chức năng xung quanh.
Không gian bên trong được tổ chức theo hướng tăng tính tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Trung tâm ngôi nhà là khu vực sinh hoạt chung có trần cao hai tầng, đóng vai trò kết nối các phòng chức năng xung quanh.
Thiết kế sàn lệch giữa bếp, phòng ăn và phòng khách giúp phân tách công năng mà không cần dùng đến vách ngăn cứng.
Thiết kế sàn lệch giữa bếp, phòng ăn và phòng khách giúp phân tách công năng mà không cần dùng đến vách ngăn cứng.
Tầng hai bố trí hành lang mở nhìn xuống khu sinh hoạt chính, tạo sự liên kết thị giác xuyên suốt giữa các tầng.
Tầng hai bố trí hành lang mở nhìn xuống khu sinh hoạt chính, tạo sự liên kết thị giác xuyên suốt giữa các tầng.
Các phòng ngủ được đặt ở các khối riêng biệt nhưng vẫn kết nối bằng hệ kính và khoảng mở, đảm bảo sự riêng tư mà không tách biệt hoàn toàn.
Các phòng ngủ được đặt ở các khối riêng biệt nhưng vẫn kết nối bằng hệ kính và khoảng mở, đảm bảo sự riêng tư mà không tách biệt hoàn toàn.
Cầu thang tối giản với thiết kế treo nhẹ tạo cảm giác liền mạch giữa hai tầng, hạn chế chi tiết thừa.
Cầu thang tối giản với thiết kế treo nhẹ tạo cảm giác liền mạch giữa hai tầng, hạn chế chi tiết thừa.
Khoảng thông tầng tạo điểm nhấn và giúp lấy sáng tự nhiên vào trung tâm ngôi nhà.
Khoảng thông tầng tạo điểm nhấn và giúp lấy sáng tự nhiên vào trung tâm ngôi nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)