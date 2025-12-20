Biệt thự 450 m2 tạo 'khoảng lặng' giữa thành phố náo nhiệt

Không gian sinh hoạt chung bố trí liên hoàn gồm phòng khách và bàn ăn, sử dụng nội thất gỗ và vải trung tính để tạo sự ấm cúng. Đây cũng là không gian trung chuyển giúp kết nối các khu vực còn lại, tăng tương tác giữa các thành viên. Tại đây, các bức tranh lớn đặt sát tường mang đến điểm nhấn nghệ thuật.