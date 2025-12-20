Biệt thự 450 m2 tạo 'khoảng lặng' giữa thành phố náo nhiệt

Căn biệt thự tại Bangkok (Thái Lan), có diện tích 450 m2, được thiết kế nhằm tạo ra không gian tĩnh lặng giữa đô thị đông đúc. Mục tiêu của nhóm thiết kế là tạo một nơi cư trú mang tính nghỉ dưỡng giữa lòng Bangkok. Để làm được điều này, công trình ưu tiên không gian xanh, ánh sáng tự nhiên và sự yên tĩnh xuyên suốt cấu trúc.
Về vật liệu, biệt thự sử dụng gạch, bê tông và gỗ. Các chi tiết nội thất như sàn gỗ, cột tròn, cửa sổ sử dụng gỗ tái chế từ trường học cũ tạo cảm giác mộc mạc.
Nét truyền thống trong ngôn ngữ thiết kế được thể hiện thông qua thủ pháp thủ công kết hợp cách xử lý hiện đại.
Vì quỹ đất hạn chế, giải pháp được các KTS đưa ra là tổ chức phòng theo hướng quay ra vườn. Khu vực để xe đặt phía trước, đóng vai trò làm lớp đệm cách âm với phố.
Một lối vào nhà mở ra khoảng sân nhỏ với cây xanh, kết nối trong ngoài bằng hệ cửa gỗ cao kịch trần, sàn lát gạch sáng màu giúp không gian thông thoáng, sạch sẽ.
Không gian sinh hoạt chung bố trí liên hoàn gồm phòng khách và bàn ăn, sử dụng nội thất gỗ và vải trung tính để tạo sự ấm cúng. Đây cũng là không gian trung chuyển giúp kết nối các khu vực còn lại, tăng tương tác giữa các thành viên. Tại đây, các bức tranh lớn đặt sát tường mang đến điểm nhấn nghệ thuật.
Phòng khách hướng ra sân vườn, sử dụng cửa gỗ chia ô kết hợp rèm mỏng để điều tiết ánh sáng.
Không gian bên trong có sự phối hợp giữa đồ nội thất cổ, vật dụng thủ công và tranh nghệ thuật, giúp căn nhà có chiều sâu và cá tính riêng.
Không gian bếp được bố trí gần lối vào để thuận tiện sinh hoạt, liền kề khu sinh hoạt chung dạng mở. Khu bếp sử dụng đá vân tự nhiên phủ toàn bộ mặt bàn đảo và tường, tạo điểm nhấn vật liệu cho không gian nấu nướng.
Bàn ăn gỗ dài đặt giữa không gian mở. Cụm đèn thả trần hình chóp ngược tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, đồng thời đảm bảo ánh sáng dịu cho bữa ăn hàng ngày.
Nhà có kết cấu hai tầng. Tầng trệt có một phòng ngủ linh hoạt, có thể sử dụng cho người lớn tuổi trong tương lai. Các phòng ngủ còn lại nằm ở tầng trên, tách biệt và đều hướng vườn.
Một nhà chòi nhỏ nằm xen giữa khu vườn, để các thành viên gia đình có thể nghỉ ngơi, đọc sách.
Phòng vệ sinh sử dụng bệ đá nguyên khối với đường cắt tự nhiên, kết hợp gương lớn không viền và ánh sáng âm trần tạo cảm giác thoáng rộng. Đèn treo hiện đại và chậu cây nhỏ bổ sung yếu tố trang trí.
Bích Phương (theo Archello)