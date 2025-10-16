Biệt thự 400 m2 giao hòa thiên nhiên của nhà thiết kế thời trang

Căn biệt thự rộng 400 m2 nằm ngoại ô thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, được hoàn thành năm 2025, hướng tới không gian sống tối giản, trong lành và kết nối với thiên nhiên, nơi gia chủ có thể tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.
Nữ gia chủ là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang, chuyển đến đây để tìm không gian yên tĩnh sau nhiều năm sống và làm việc ở trung tâm thành phố. Mỗi buổi sáng, cô mặc trang phục do chính mình thiết kế, tận hưởng không khí trong lành ở nơi mình sống.
Căn nhà phản ánh phong cách sống đề cao chất lượng và có sự tương tác với thiên nhiên. Chủ nhà sử dụng chính không gian sống này để sáng tạo nội dung thời trang, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại.
Bước qua cổng, lối đi phủ đầy cẩm tú cầu trắng dẫn lối vào khu vườn, nơi cây cỏ mọc tự nhiên, xen lẫn những bụi hoa và cỏ lau.
Tường thấp bao quanh tạo cảm giác kín đáo mà vẫn giữ tầm nhìn thoáng. Trung tâm sân là lớp sỏi đen, mỗi tối lò sưởi bằng gang thắp sáng tạo nên hiệu ứng bóng cây đổ lên tường trắng.
Khu bàn ăn ngoài trời nằm giữa vườn cây xanh mát, được che bởi hệ mái kim loại, tạo không gian thư giãn tách biệt với nhịp sống đô thị.
Tầng trệt là khu sinh hoạt chính, gồm phòng khách, phòng ăn và bếp liên thông. Giếng trời giúp không gian được kéo dài theo chiều đứng, đồng thời giúp ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên suốt. Ở giữa phòng là chiếc bàn tròn đơn giản, trên đó là bình sứ trắng cắm cẩm tú cầu hái trong vườn.
Phòng khách không đặt tivi hay đèn trần lớn. Thay vào đó, ghế sofa và hai ghế bành hướng ra vườn, giúp gia chủ tận hưởng khung cảnh cây cỏ.
Khu bếp được bố trí phù hợp thói quen nấu nướng của gia đình. Chiều cao đảo bếp, bàn ăn đều được tính toán dựa trên sinh hoạt hằng ngày. Nhờ đó, việc chuẩn bị bữa sáng, thưởng trà chiều hay nấu món ăn truyền thống đều diễn ra thuận tiện trong cùng một không gian.
Không gian sinh hoạt chung có tông màu đậm hơn với sàn lát đá cẩm thạch hình học. Những món nội thất như ghế sofa nhung xanh olive, ghế da khung đồng, tranh tường màu sắc mạnh, quạt trần gỗ... tất cả gợi cảm giác của một quán bar nhỏ kết hợp phòng trưng bày nghệ thuật.
Tầng trên cùng là không gian riêng của người chồng và con trai. Cửa sổ rộng, thảm len màu be và những bức ảnh đen trắng tạo nên bầu không khí yên tĩnh.
Tầng cao nhất là phòng riêng của nữ gia chủ, nằm dưới mái dốc có cửa sổ trời. Khi nắng di chuyển, ánh sáng phản chiếu lên tường tạo thành những mảng hình học thay đổi theo thời gian.
Nội thất sử dụng tông màu trung tính, từ trắng ngọc trai đến kem vani và xám nhạt, đen.
Cửa kim loại giấu trong mảng tường mở ra phòng tắm riêng.
Bích Phương (theo Amazingarchitecture)