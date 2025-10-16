Biệt thự 400 m2 giao hòa thiên nhiên của nhà thiết kế thời trang

Căn biệt thự rộng 400 m2 nằm ngoại ô thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, được hoàn thành năm 2025, hướng tới không gian sống tối giản, trong lành và kết nối với thiên nhiên, nơi gia chủ có thể tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Nữ gia chủ là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang, chuyển đến đây để tìm không gian yên tĩnh sau nhiều năm sống và làm việc ở trung tâm thành phố. Mỗi buổi sáng, cô mặc trang phục do chính mình thiết kế, tận hưởng không khí trong lành ở nơi mình sống.

Căn nhà phản ánh phong cách sống đề cao chất lượng và có sự tương tác với thiên nhiên. Chủ nhà sử dụng chính không gian sống này để sáng tạo nội dung thời trang, đồng thời tìm kiếm sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại.