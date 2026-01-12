Biệt thự 350 m2 thiết kế 'đóng - mở' để sống cùng khí hậu nắng nóng

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 350 m2 trong một khu đô thị mới tại Nghệ An. Khu vực này chịu tác động mạnh của gió phương Tây Nam khô nóng kéo dài nhiều tháng, nhiệt độ mùa hè có thể vượt 40 độ C, trong khi mùa đông lạnh ẩm và ít nắng.
Điều kiện khí hậu đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát bức xạ nhiệt, thông gió tự nhiên và tiết kiệm năng lượng cho công trình nhà ở.
Để giải quyết bài toán này, nhóm thiết kế lựa chọn hướng tiếp cận kiến trúc nhiệt đới hiện đại, ưu tiên tổ chức hình khối, lớp vỏ bao che và các khoảng đệm nhằm giảm tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài.
Công trình chủ động “đóng” về hướng Tây Nam bằng hệ ban công lùi sâu, cửa hai lớp và các mảng tường đặc. Cách tổ chức này giúp hạn chế nắng gắt và gió nóng xâm nhập vào không gian ở.
Hệ lam dày giúp kiểm soát ánh sáng, giảm bức xạ trực tiếp đồng thời tăng sự riêng tư cho không gian nghỉ ngơi bên trong.
Nhờ kết hợp đồng bộ các giải pháp về hình khối, vật liệu, thông gió và tổ chức không gian, biệt thự tạo ra môi trường sống thoáng mát, ổn định nhiệt và tiết kiệm năng lượng, đáp ứng điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại đây.
Hệ lam đứng bằng vật liệu gỗ được sử dụng tại các mặt tiếp xúc trực tiếp với nắng, đặc biệt ở tầng hai và ban công phòng ngủ.
Ở các mặt còn lại, ngôi nhà được “mở” với sân vườn, hồ nước và nhiều lớp chuyển tiếp trong và ngoài. Các khoảng đệm này giúp điều hòa vi khí hậu, tăng khả năng lấy gió mát và giảm chênh lệch nhiệt độ giữa nội thất và môi trường bên ngoài. Cách tổ chức này cũng tạo sự liên kết mềm giữa không gian sinh hoạt và cảnh quan.
Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và phòng ăn được bố trí liên thông. KTS thiết kế các khoảng mở để ánh sáng và gió tự nhiên có thể lan tỏa sâu vào bên trong.
Khi hệ cửa kính trượt được mở, toàn bộ tầng một gần như hòa nhập với sân vườn phía trước, mở rộng cảm nhận không gian.
Khu vực bếp và bàn ăn liên thông, sử dụng vật liệu gỗ ấm và đá màu sáng, tạo cảm giác thoáng và sang trọng.
Bàn ăn dài đặt cạnh cửa kính lớn, đón gió và ánh sáng tự nhiên.
Trung tâm ngôi nhà là khoảng thông tầng lớn. Giải pháp này đưa ánh sáng tự nhiên xuống các tầng dưới, đồng thời tạo dòng đối lưu không khí theo phương đứng, hỗ trợ làm mát thụ động cho toàn bộ công trình.
Cụm đèn thả tạo điểm nhấn thị giác trước khoảng thông tầng, kết hợp vách gỗ và rèm cao hai tầng để làm mềm không gian.
Phòng ngủ rộng với cửa kính trượt mở ra ban công.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Vo+ Architect
Nhóm thiết kế: Võ Thành Trung, Tạ Hưng, Ngô Anh
Ảnh: Cao Hòa