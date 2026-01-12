Biệt thự 350 m2 thiết kế 'đóng - mở' để sống cùng khí hậu nắng nóng

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 350 m2 trong một khu đô thị mới tại Nghệ An. Khu vực này chịu tác động mạnh của gió phương Tây Nam khô nóng kéo dài nhiều tháng, nhiệt độ mùa hè có thể vượt 40 độ C, trong khi mùa đông lạnh ẩm và ít nắng.

Điều kiện khí hậu đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát bức xạ nhiệt, thông gió tự nhiên và tiết kiệm năng lượng cho công trình nhà ở.