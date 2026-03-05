Biệt thự 315 m2 giao thoa phong cách Indochine và Pop Art

Góc làm việc sử dụng hệ tủ sơn xanh cổ vịt với vòm cong mềm. Bàn làm việc và ghế họa tiết được thiết kế theo hướng cổ điển, trong khi bức tranh phía sau tạo điểm nhấn màu sắc cho khu vực này.