Biệt thự 315 m2 giao thoa phong cách Indochine và Pop Art

Căn biệt thự nằm tại TP HCM có diện tích 315 m2, quy mô ba tầng, được bố trí cho gia đình hai thế hệ. Thiết kế căn nhà hướng tới việc đưa yếu tố Á Đông vào không gian sống, đồng thời giữ dấu ấn cá nhân thông qua cách phối màu và lựa chọn chi tiết trang trí.
Không gian sinh hoạt chung ở tầng một tổ chức theo dạng mở, kết nối phòng khách, khu bếp và bàn ăn.
Phòng khách sử dụng hệ lam gỗ sau kệ tivi với các chi tiết chạm khắc gợi tinh thần Indochine. Hoa văn hình học và họa tiết trang trí xuất hiện có chọn lọc trên ghế, tủ và các mảng tường, giúp không gian giữ được nét Đông Dương mà vẫn gọn gàng.
Khu bếp và bàn ăn liên thông, tạo sự liền mạch trong sinh hoạt. Tủ bếp sơn xanh cổ điển kết hợp mặt đá trắng vân mây và dưới là sàn gạch bông họa tiết.
Các yếu tố Pop Art được đưa vào ở mức độ vừa phải nhằm tạo nhịp điệu thị giác trên nền nội thất cổ điển.
Mảng vách với phù điêu trang trí được đặt tại tầng một, đóng vai trò như lớp nền nghệ thuật cho không gian. Tại vị trí trung tâm là bức tranh Nam Phương Hoàng hậu, biểu tượng vẻ đẹp Á Đông.
Góc làm việc sử dụng hệ tủ sơn xanh cổ vịt với vòm cong mềm. Bàn làm việc và ghế họa tiết được thiết kế theo hướng cổ điển, trong khi bức tranh phía sau tạo điểm nhấn màu sắc cho khu vực này.
Khu sảnh tầng được xử lý như một điểm nhấn trung gian với hệ phào chỉ và các họa tiết Á Đông. Không gian này tạo sự chuyển tiếp giữa các phòng chức năng.
Các phòng ngủ bố trí tại tầng hai và ba nhằm tách biệt với khu sinh hoạt chung, đảm bảo sự riêng tư. Phòng ngủ chính sử dụng giường gỗ trụ cao, tranh họa tiết nhiệt đới và bảng màu trầm.
Phòng tắm khép kín trong phòng ngủ chính sử dụng hệ kính khung kim loại, lavabo họa tiết cùng các chi tiết kim loại màu đồng.
Phòng ngủ bé trai sử dụng tông xanh làm chủ đạo, kết hợp cửa sổ lớn để tăng khả năng đón sáng và kết nối với cảnh quan bên ngoài.
Phòng ngủ bé gái sử dụng sắc xanh mint nhẹ, kết hợp bàn học và hệ kệ âm tường cùng tông màu.
Sơ đồ mặt bằng của công trình.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: 139Design
Nhóm KTS: Nguyễn Hoàng Chương, Trần Minh Khanh, Võ Xuân Cảnh