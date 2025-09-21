Biệt thự 300 m2 thiết kế 'đóng ngoài mở trong' giữa lòng Hà Nội

Từ yêu cầu này, đơn vị thiết kế lên concept "tổ chim" - nơi mỗi thành viên có không gian riêng để phát triển và một không gian chung để cùng trở về.

Kiến trúc sư Tiến Trần - CEO của Amaz cùng đội ngũ đã lựa chọn phương án thiết kế nhà hình chữ I, nép dọc theo một bên khu đất. Cách tổ chức hình khối tạo nên hiệu quả không gian.