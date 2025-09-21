Biệt thự 300 m2 thiết kế 'đóng ngoài mở trong' giữa lòng Hà Nội

Với diện tích 300 m2 và mặt tiền rộng 18 m, ngôi nhà được xây dựng trên nền đất của một trường mầm non cũ. Chủ đầu tư không đưa ra bản danh sách yêu cầu. Thay vào đó, gia chủ mong muốn ngôi nhà phải là nơi đủ yên để trẻ được lắng nghe, đủ thoáng để được tự do, và đủ gần gũi để kết nối gia đình.
Với diện tích 300 m2 và mặt tiền rộng 18 m, ngôi nhà được xây dựng trên nền đất của một trường mầm non cũ. Chủ đầu tư không đưa ra bản danh sách yêu cầu. Thay vào đó, gia chủ mong muốn ngôi nhà phải là nơi đủ yên để trẻ được lắng nghe, đủ thoáng để được tự do, và đủ gần gũi để kết nối gia đình.
Từ yêu cầu này, đơn vị thiết kế lên concept "tổ chim" - nơi mỗi thành viên có không gian riêng để phát triển và một không gian chung để cùng trở về.
Kiến trúc sư Tiến Trần - CEO của Amaz cùng đội ngũ đã lựa chọn phương án thiết kế nhà hình chữ I, nép dọc theo một bên khu đất. Cách tổ chức hình khối tạo nên hiệu quả không gian.
Từ yêu cầu này, đơn vị thiết kế lên concept "tổ chim" - nơi mỗi thành viên có không gian riêng để phát triển và một không gian chung để cùng trở về.
Kiến trúc sư Tiến Trần - CEO của Amaz cùng đội ngũ đã lựa chọn phương án thiết kế nhà hình chữ I, nép dọc theo một bên khu đất. Cách tổ chức hình khối tạo nên hiệu quả không gian.
Toàn bộ phần sân vườn tầng một được giải phóng, trở thành khoảng mở lớn cho các công trình phụ trợ như hồ bơi, bể cá, sân tiệc... Hệ mái và kết cấu đóng kín mặt tiền, đảm bảo sự riêng tư từ bên ngoài nhìn vào - phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của giới doanh nhân.
Toàn bộ phần sân vườn tầng một được giải phóng, trở thành khoảng mở lớn cho các công trình phụ trợ như hồ bơi, bể cá, sân tiệc... Hệ mái và kết cấu đóng kín mặt tiền, đảm bảo sự riêng tư từ bên ngoài nhìn vào - phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia của giới doanh nhân.
Sân vườn có khoảng hở để hứng trọn ánh nắng tự nhiên và tách biệt với bên ngoài. Khu vực này mang đến không gian thư giãn của gia chủ với hồ cá, tiếng nước chảy và hệ thực vật.
Sân vườn có khoảng hở để hứng trọn ánh nắng tự nhiên và tách biệt với bên ngoài. Khu vực này mang đến không gian thư giãn của gia chủ với hồ cá, tiếng nước chảy và hệ thực vật.
Bể bơi bốn mùa cùng cảnh quan xanh tạo không gian thư giãn, tái tạo năng lượng cho gia chủ sau ngày làm việc.
Bể bơi bốn mùa cùng cảnh quan xanh tạo không gian thư giãn, tái tạo năng lượng cho gia chủ sau ngày làm việc.
Bên trong căn nhà, nhóm thiết kế, thi công từ Amaz tận dụng kính để lấy sáng tự nhiên. Phòng khách với trần cao, cửa kính chạm trần với tầm nhìn hướng ra bể bơi. Khi mở cửa, gió trời từ sân vườn lưu thông tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà.
Bên trong căn nhà, nhóm thiết kế, thi công từ Amaz tận dụng kính để lấy sáng tự nhiên. Phòng khách với trần cao, cửa kính chạm trần với tầm nhìn hướng ra bể bơi. Khi mở cửa, gió trời từ sân vườn lưu thông tạo sự thông thoáng cho ngôi nhà.
Theo đội ngũ thực hiện, 75% diện tích mặt đứng sử dụng kính, mang ánh sáng và thiên nhiên vào sâu trong không gian sống. Thiết kế này cũng giảm nhu cầu sử dụng điện trong gia đình.
Theo đội ngũ thực hiện, 75% diện tích mặt đứng sử dụng kính, mang ánh sáng và thiên nhiên vào sâu trong không gian sống. Thiết kế này cũng giảm nhu cầu sử dụng điện trong gia đình.
Bếp chính và bàn ăn với hai mặt kính hướng ra sân vườn. Với tổng diện tích sàn đến 800 m2, căn nhà đáp ứng cho đại gia đình đa thế hệ.
Bếp chính và bàn ăn với hai mặt kính hướng ra sân vườn. Với tổng diện tích sàn đến 800 m2, căn nhà đáp ứng cho đại gia đình đa thế hệ.
Không gian tầng trệt còn có bếp phụ với vật liệu từ gỗ, đá cùng khoảng thông gió. Thiết kế cách âm, ngăn mùi và có lối đi riêng để đảm bảo sự riêng tư khi nhà có khách.
Không gian tầng trệt còn có bếp phụ với vật liệu từ gỗ, đá cùng khoảng thông gió. Thiết kế cách âm, ngăn mùi và có lối đi riêng để đảm bảo sự riêng tư khi nhà có khách.
Trên cao, tầng thượng được bố trí hệ sinh thái cây xanh đa dạng theo sở thích gia chủ. Tầm nhìn 360 độ giúp chủ nhân ngôi nhà ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Trên cao, tầng thượng được bố trí hệ sinh thái cây xanh đa dạng theo sở thích gia chủ. Tầm nhìn 360 độ giúp chủ nhân ngôi nhà ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Sân thượng còn bố trí không gian thư giãn cùng bể cá và bàn tiệc BBQ.
Sân thượng còn bố trí không gian thư giãn cùng bể cá và bàn tiệc BBQ.
Phòng media là không gian vui chơi - giải trí cho các thành viên. Diện tích lớn cho phép bố trí nhiều không gian chức năng khác nhau, đáp ứng gu sống của mọi thành viên.
Công trình này được gia chủ xem là hình mẫu sống "Resort in home" - một nơi để trở về, nghỉ dưỡng mỗi ngày, mà không cần phải đi xa.
Phòng media là không gian vui chơi - giải trí cho các thành viên. Diện tích lớn cho phép bố trí nhiều không gian chức năng khác nhau, đáp ứng gu sống của mọi thành viên.
Công trình này được gia chủ xem là hình mẫu sống "Resort in home" - một nơi để trở về, nghỉ dưỡng mỗi ngày, mà không cần phải đi xa.
Căn nhà khi lên đèn về đêm. Theo kiến trúc sư Tiến Trần, công trình không quá lớn về quy mô, nhưng để lại ấn tượng về cách chạm đến đời sống tinh thần của con người. "Khi kiến trúc xuất phát từ sự thấu hiểu và tin tưởng, thì ngôi nhà sẽ tự khắc trở thành nơi chốn có linh hồn", kiến trúc sư nói.
Căn nhà khi lên đèn về đêm. Theo kiến trúc sư Tiến Trần, công trình không quá lớn về quy mô, nhưng để lại ấn tượng về cách chạm đến đời sống tinh thần của con người. "Khi kiến trúc xuất phát từ sự thấu hiểu và tin tưởng, thì ngôi nhà sẽ tự khắc trở thành nơi chốn có linh hồn", kiến trúc sư nói.
Hoài Phương
Ảnh: Amaz