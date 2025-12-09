Biệt thự 300 m2 nhiều cây xanh cho ba thế hệ cùng chung sống

Ngôi biệt thự nằm tại Nghệ An, được xây dựng trên khu đất 300 m2. Công trình gồm ba tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại nhiệt đới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình ba thế hệ.
Mặt tiền biệt thự được thiết kế dạng khối hộp với ban công phủ cây xanh và hệ kính lớn, giúp ngôi nhà luôn ngập ánh sáng tự nhiên, gió trời. Cây trồng phân tầng vừa tạo bóng mát, vừa đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống.
Ngôi biệt thự nằm tại Nghệ An, được xây dựng trên khu đất 300 m2. Công trình gồm ba tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại nhiệt đới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình ba thế hệ.
Mặt tiền biệt thự được thiết kế dạng khối hộp với ban công phủ cây xanh và hệ kính lớn, giúp ngôi nhà luôn ngập ánh sáng tự nhiên, gió trời. Cây trồng phân tầng vừa tạo bóng mát, vừa đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống.
Không gian nội thất bố trí mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung.
Không gian nội thất bố trí mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu sinh hoạt chung.
Cầu thang xoắn trung tâm là điểm nhấn với chất liệu gỗ và kim loại, kết hợp ánh sáng giếng trời tạo thành mảng kiến trúc nổi bật. Khoảng thông tầng lớn đặt tại trung tâm giúp lưu thông không khí và đưa ánh sáng xuống các tầng dưới.
Cầu thang xoắn trung tâm là điểm nhấn với chất liệu gỗ và kim loại, kết hợp ánh sáng giếng trời tạo thành mảng kiến trúc nổi bật. Khoảng thông tầng lớn đặt tại trung tâm giúp lưu thông không khí và đưa ánh sáng xuống các tầng dưới.
Nội thất sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp vật liệu gỗ, đá và kính.
Nội thất sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp vật liệu gỗ, đá và kính.
Khu vực tiếp khách sử dụng sofa chữ U, ghế thư giãn da màu nâu, bàn trà thấp, phù hợp sinh hoạt gia đình đông người.
Khu vực tiếp khách sử dụng sofa chữ U, ghế thư giãn da màu nâu, bàn trà thấp, phù hợp sinh hoạt gia đình đông người.
Phòng ăn đặt cạnh giếng trời với bàn dài, ghế bọc da và tủ rượu kính âm tường.
Phòng ăn đặt cạnh giếng trời với bàn dài, ghế bọc da và tủ rượu kính âm tường.
Tủ bếp gỗ đi cùng mặt đá tối màu, đảo bếp ốp đá vân mây kết hợp trần gỗ, tạo sự liền mạch với khu bàn ăn và tủ trưng bày.
Tủ bếp gỗ đi cùng mặt đá tối màu, đảo bếp ốp đá vân mây kết hợp trần gỗ, tạo sự liền mạch với khu bàn ăn và tủ trưng bày.
Không gian phòng ngủ được thiết kế tối giản, ưu tiên đón ánh sáng tự nhiên qua cửa kính trượt lớn.
Không gian phòng ngủ được thiết kế tối giản, ưu tiên đón ánh sáng tự nhiên qua cửa kính trượt lớn.
Khu làm việc nhỏ tích hợp trong phòng ngủ, phù hợp nhịp sống linh hoạt.
Khu làm việc nhỏ tích hợp trong phòng ngủ, phù hợp nhịp sống linh hoạt.
Lối vào lát gạch xám, kết hợp cây xanh và mái che gỗ, tạo cảm giác mát và gần gũi tự nhiên.
Lối vào lát gạch xám, kết hợp cây xanh và mái che gỗ, tạo cảm giác mát và gần gũi tự nhiên.
Lối đi bên hông sử dụng sàn gỗ ngoài trời, đan xen bồn cây, hỗ trợ điều hòa vi khí hậu và tăng kết nối với không gian xanh.
Lối đi bên hông sử dụng sàn gỗ ngoài trời, đan xen bồn cây, hỗ trợ điều hòa vi khí hậu và tăng kết nối với không gian xanh.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Vo+ Architect
Thiết kế: Nhàn Lê, Quang Minh, Hiếu Vũ
Ảnh: Cao Hòa