Biệt thự 300 m2 nhiều cây xanh cho ba thế hệ cùng chung sống

Ngôi biệt thự nằm tại Nghệ An, được xây dựng trên khu đất 300 m2. Công trình gồm ba tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại nhiệt đới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình ba thế hệ.

Mặt tiền biệt thự được thiết kế dạng khối hộp với ban công phủ cây xanh và hệ kính lớn, giúp ngôi nhà luôn ngập ánh sáng tự nhiên, gió trời. Cây trồng phân tầng vừa tạo bóng mát, vừa đảm bảo sự riêng tư cho không gian sống.